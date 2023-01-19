Antalya’da şoför kontak kapattı! Nedeni şoke etti

"İNSANLARA BU DURUMDA KÜSÜYORSUN"

Hakarete uğramak için bu işi yapmadığını belirten Altunay, "Ben ekmeğimin peşindeyim. İnsanlara bu durumda küsüyorsun. Sen onlara değer veriyorsun, hizmetin karşılığında hakaret alıyoruz. Kimse böyle bir şey istemez. Sık sık böyle durumlar yaşıyoruz. Bizim de sabrımız kalmadı. İnsanlarımız ön kapıdan binerek arkadan inmek istemiyor. Ben ön kapıdan yolcu indirsem ve düşse mahkemeye çıksam suçlu ben olacağım. Hakim bana neden indirdiğimi soracak. Biz ne yapalım? Çile çeken biz oluyoruz. Elbette biz de hata yaparız. Bir değerlendirme olsun artık. Ben kimsenin kalbini kırmak istemedim. Psikolojim kaldırmadı. Neden suçlu benim her şeyde. Araç yoksa benim suçum değil. 15-20 dakika sonra ben aracımı alarak tekrar yolcuları gidecekleri yere götürdüm" sözlerine yer verdi.