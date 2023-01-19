Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili oluyor! Sıcaklıklar sıfırın altına düştü
Ocak ayında olmamıza rağmen bazı illerde sıcaklıklar giderek artarken bazı illerimizde soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji'nin uyardığı Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle, bazı şadırvan ve çeşmelerin çevresi, araçların camları ile kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. Kentte bazı sürücüler, araç ve camlarını örtülülerle soğuktan korumaya çalıştı. Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 35, Konaklı'da 12 santimetre ölçüldü. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Kars'ta 12, Ağrı'da 9, Iğdır'da 6 ve Erzincan'da ise 3 derece ölçüldü.
KARS
Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu. Vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.Dere ve göletlerin buzla kaplandığı kentte, yaban hayvanları buzlar arasında yiyecek ararken görüntülendi.
Akyaka ilçesinde de soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluşurken araç camları da buz tuttu.Sarıkamış ilçesinde bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçların camları buz tuttu. Bazı sürücüler araçlarına battaniye sererek korumaya çalıştı.
Vatandaşlardan Fatih Koçak, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düştüğünü belirterek, "İstediğimiz kar yağmadı, hava çok soğuk, kar yağmasını bekliyoruz. Soğuktan dolayı karın yağmadığını düşünüyoruz." dedi.
Bu arada ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu deresi tamamen dondu.
ARDAHAN
Ardahan'da da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF sınav giriş belgesi ÇIKTI ALMA EKRANI! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- Hrant Dink ne zaman, neden öldü? Hrant Dink kimdir, kaç yaşında öldü? İşte yaşam öyküsü
- Fenerbahçe Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu FB Rizespor maçı hangi kanalda?
- Memur ve emekliye can yeleği olacak EK GÖSTERGE ARTIŞI! 2.587 TL ilave zam! 3600 ek gösterge maaş farkı ne zaman yatacak?
- Osmanbey metrosu neden kapatıldı? Osmanbey metro ne zaman, saat kaçta açılacak?
- TCMB 2023 Ocak faiz kararı son dakika: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı ne oldu? TCMB politika faizi yüzde kaç?
- BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI | 26 ilde bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır?
- 18 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam en çok hangi dizi/program izlendi? Reyting birincisi...
- Sözleşmeliye kadroda beklenen açıklama: 2023 sözleşmeli personele kadro ne zaman yürürlüğe girecek? SON DURUM!
- Emekli ikramiyesi 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?
- Arka Sokaklar bu hafta yayınlanacak mı? Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı?
- İOKBS burs ne kadar, kaç TL oldu 2023? İOKBS 2023 ödemeleri ne zaman yatacak?