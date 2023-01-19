Doğu Anadolu’da dondurucu soğuk etkili oluyor! Sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Erzurum'da, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle, bazı şadırvan ve çeşmelerin çevresi, araçların camları ile kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. Kentte bazı sürücüler, araç ve camlarını örtülülerle soğuktan korumaya çalıştı. Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 35, Konaklı'da 12 santimetre ölçüldü. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Kars'ta 12, Ağrı'da 9, Iğdır'da 6 ve Erzincan'da ise 3 derece ölçüldü.