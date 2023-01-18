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İstanbullular dikkat! Bu yollar yarın trafiğe kapanacak! İşte alternatif güzergahlar...

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Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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İstanbullular dikkat! Bu yollar yarın trafiğe kapanacak! İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada alternatif güzergahlara da yer verildi. İşte detaylar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Şişli'de Dink'in ölümünün 16. yıl dönümü nedeniyle yapılacak anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.

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