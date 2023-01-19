Bursa’da milyonluk vurgun! Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da yaşanan olay, 5 Ocak günü merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni evlenen çift, market alışverişi yaptıktan sonra eve döndüklerinde hırsızlık şoku yaşadı. Çift, tüm eşyaların etrafa dağıtıldığını ve düğünde takılan yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyalarının da çalındığını belirledi. Ömer K.'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.