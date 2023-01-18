İstanbul’da görev başındaki polise skandal sözler: Yaz cezayı belki sana yıldız takarlar

"BELKİ DE YILDIZ TAKARLAR SANA"

Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı için ceza uygulanan taksici, "Ceza yazacaklar, ben de burada bekleyeyim herkese yazalım. Müşterimin acil işi vardı, ben de parktan çıktım takamadım. Cezayı yapıştırdın, belki de yıldız takarlar sana" dedi.