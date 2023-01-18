İstanbul’da görev başındaki polise skandal sözler: Yaz cezayı belki sana yıldız takarlar
Kadıköy’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde uygulamaya takılan bir taksi şoförüne emniyet kemeri takmamaktan ceza kesti. Hem hatalı hem de pişkin taksi sürücüsü ise polis memuruna “yaz cezayı belki sana yıldız takarlar” dedi.
Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde sürücülerin belediye belgeleri, emniyet kemerleri ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Rıhtım Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 7 taksi sürücüsüne toplamda 7 bin 52 lira cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir taksi sürücüsü ise kendisine cezai işlem uygulayan polis memuruna çirkin bir tepkide bulundu. Kendisine ceza uygulayan polis memuruna, "yaz cezayı belki sana yıldız takarlar" diyerek çirkin ifade kullanan taksi sürücüsü, emniyet kemeri takmadığından dolayı 436 lira ceza yedikten sonra olay yerinden ayrıldı.
"BELKİ DE YILDIZ TAKARLAR SANA"
Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı için ceza uygulanan taksici, "Ceza yazacaklar, ben de burada bekleyeyim herkese yazalım. Müşterimin acil işi vardı, ben de parktan çıktım takamadım. Cezayı yapıştırdın, belki de yıldız takarlar sana" dedi.
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