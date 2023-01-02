Sakarya’da polis çevirmesinde skandal! Türk milletine ve polise hakaretler savurdu

İşlemler sırasında bölgeye gelen alkollü baba T.K.'da oğlunun ehliyetine el konulduğunu görünce polise ve Türk milletine hakaret etmeye başladı. Bölgeye gelen alkollü baba T.K ise polis memuruna, "Allah belanızı versin, PKK olmak lazım. Adam PKK'ya özeniyor bazen" dedi. Türk milletine de küfürler savuran T.K., bir süre sonra hatasını kabullendi.