Sakarya’da polis çevirmesinde skandal! Türk milletine ve polise hakaretler savurdu
YAŞAM İHA
Sakarya'da yılbaşı gecesi polis denetiminde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle bir gencin ehliyetine el konuldu. Bölgeye gelen alkollü baba T.K ise polis memuruna, "Allah belanızı versin, PKK olmak lazım. Adam PKK'ya özeniyor bazen" dedi. Türk milletine de küfürler savuran T.K., bir süre sonra hatasını kabullendi. Şahıs polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sakarya'da yaşanan olay, yılbaşı gecesi Serdivan ilçesine bağlı Medeniyet Bulvarı'nda meydana geldi. Yeni yıl gecesi huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları otomobilde sürücü T.K.'nın alkollü olduğunu belirleyerek, işlem yapmak istedi.
İşlemler sırasında bölgeye gelen alkollü baba T.K.'da oğlunun ehliyetine el konulduğunu görünce polise ve Türk milletine hakaret etmeye başladı. Bölgeye gelen alkollü baba T.K ise polis memuruna, "Allah belanızı versin, PKK olmak lazım. Adam PKK'ya özeniyor bazen" dedi. Türk milletine de küfürler savuran T.K., bir süre sonra hatasını kabullendi.
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