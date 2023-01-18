İbrahim Haskoloğlu'ndan Trabzonlulara çirkin saldırı! Birçok Trabzonlunun kanser yüzünden hayatını kaybetmesiyle dalga geçerek "Çernobil artıkları" dedi

SKANDAL SÖZLER: ÇERNOBİL ARTIKLARI!

İbrahim Haskoloğlu, Twitch yayınında haddini aşan ifadeler kullandı. Kendisini eleştiren Trabzonlu vatandaşlara skandal ifadeler kullanan Haskoloğlu, "Sakın özür dileme! Ben bunların alayı gelsin hiçbirinden özür dilemem. Yanlış bir şey yapmadım. Bunların alayı gelsin. Ne diyor bu? Arkadaşlar bu da Çernobil! Bu Çernobil artıklarından banane ya? Bunlar da hep bana bulaşıyor." dedi.

TRABZONLU DÜŞMANI

Haskaloğlu daha önce de, tartıştığı Trabzonlu ve Karadenizli vatandaşlara 'Çernobil' imasında bulunmuştu. Özelden kendisine hakaret etmeden durumu yazan kişilere de, 'Uza! Çernobil...' gibi cevaplar vermişti.