İbrahim Haskoloğlu'ndan Trabzonlulara çirkin saldırı! Birçok Trabzonlunun kanser yüzünden hayatını kaybetmesiyle dalga geçerek "Çernobil artıkları" dedi
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla fenomen olmaya çalışan İbrahim Haskoloğlu, Trabzonlulara nefret kustu. Çernobil faciasından dolayı bölgede yaşayan birçok vatandaşın kansere yakalanarak hayatını keybetmesiyle dalga geçen Haskoloğlu, eleştirilerde bulunan Trabzonlulara "Çernobil artıkları" diyerek hakaret etti.
Sosyal medya fenomeni İbrahim Haskoloğlu'nun kendisini eleştiren Trabzonlu bir vatandaşa, 'Çernobil artıkları' yanıtını vermesi büyük tepki çekti. Haskoloğlu, daha önce de benzer yanıtlar vermişti.
SKANDAL SÖZLER: ÇERNOBİL ARTIKLARI!
İbrahim Haskoloğlu, Twitch yayınında haddini aşan ifadeler kullandı. Kendisini eleştiren Trabzonlu vatandaşlara skandal ifadeler kullanan Haskoloğlu, "Sakın özür dileme! Ben bunların alayı gelsin hiçbirinden özür dilemem. Yanlış bir şey yapmadım. Bunların alayı gelsin. Ne diyor bu? Arkadaşlar bu da Çernobil! Bu Çernobil artıklarından banane ya? Bunlar da hep bana bulaşıyor." dedi.
TRABZONLU DÜŞMANI
Haskaloğlu daha önce de, tartıştığı Trabzonlu ve Karadenizli vatandaşlara 'Çernobil' imasında bulunmuştu. Özelden kendisine hakaret etmeden durumu yazan kişilere de, 'Uza! Çernobil...' gibi cevaplar vermişti.
OLAY BÜYÜYÜNCE KIVIRDI, YALANA BAŞVURDU
Haskoloğlu'nun Twitch yayınında birden fazla kişiye Çernobil yanıtını verdiği anlaşılıyor. Haskoloğlu, kendisine yazan kişinin kullanıcı adının 'Çernobil artığı' olduğunu öne sürdü. Ancak kullanıcının adının böyle olmadığı net şekilde görüldü.
Haskoloğlu'nun iki kez farklı kişilere bu ifadeyi kullanması, daha önce farklı kişilerle benzer ifadelerle tartışması yalanını gözler önüne serdi.
Gelen tepkiler üzerine Twitch yayınında kendini savunan İbrahim Haskoloğlu, bu kez Trabzonlulara hakaretler yağdırdı. İlk yaptığı yayında Trabzonlulara Çernobil artığı demediğini söyleyen Haskoloğlu, diğer bir yayında nicki 61'li bir kullanıcıya Çernobil artığı diye hitap etti.
ÇERNOBİL FACİASI
Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev yakınlarında Çernobil Nükleer Santrali 26 Nisan 1986'da patladı. Bakıma alınan santralin dördüncü reaktöründe meydana gelen patlamada, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarını tam 200 kat aşan bir etkiyi yarattı. İlk anda patlamanın etkisiyle santralde görevli 31 kişi öldü ancak daha sonra Türkiye'nin de dahil olduğu yakın coğrafya on yıllar boyu sürecek ölümcül bir felaketin pençesine düştü.
KARADENİZ'DE KANSER VAKALARI 3 KAT ARTTI
Türkiye'de kanser hastalığının oranında çok ciddi bir şekilde artış olduğu inancında. Uzmanlar, Çernobil'in risklerinin hala devam ettiği uyarısında bulunuyor. Kanser vakaları, Marmara Bölgesi'nde 1986-1987 arası yaklaşık iki kat, Karadeniz'de ise 1995'ten sonra yaklaşık üç kat arttı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu tarif ayrılık acısını unutturacak! Gelinim Mutfakta ayrılık acısı yemeği nasıl yapılır? Tarifi, yapılışı ve malzemeler...
- PYBS Ocak ayı burs ödemeleri yattı mı, ne zaman? MEB PYBS burs ödemeleri ayın kaçında yatar?
- The Last of Us kaç bölüm? 2. bölüm ne zaman? Türkiye'de nerede yayınlanıyor? Hangi Platformda? Ücretli mi? The Last of Us dizi konusu ve oyuncuları
- 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2023 Ocak emekli memur zam farkı ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER
- Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek 2023? 2023 yılı tütün ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- YKS sınavı ne zaman yapılacak 2023? YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? YKS KAYIT TARİHİ!
- Green Card takvimi 2023: ABD Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş sonuçları için kritik tarih!
- TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER YKS TYT deneme sınavı sonuçları açıklandı mı?
- TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 2023 İstanbul TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Kura tarihi belli oldu mu?
- EYT'LİYE DEVLET GARANTİLİ TAZMİNATIN YOLU | 29 MİLYON TL'lik DESTEK! 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade...
- Yalı Çapkını ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını dizisi saat kaçta, hangi kanalda?
- Al Nassr - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? Messi ile Ronaldo rekabetinde son perde! All Nassr PSG maçı saat kaçta?