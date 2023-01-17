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Kocaeli’de maganda tarafından dehşeti yaşamıştı! Saldırıya uğrayan otobüs şoförü o anları anlattı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Kocaeli’de maganda tarafından dehşeti yaşamıştı! Saldırıya uğrayan otobüs şoförü o anları anlattı

Kocaeli'de özel halk otobüsünde sinirlenen yolcu, kendisine tatlı dille konuşan şoförü acımasızca darbetmişti. Şoförün 'Kurban olayım canım benim, hadi işine bak' demesi sonrasında peş peşe yumruklar savuran saldıran E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Otobüs şoförü Cengiz Yeler ise yaşadığı dehşet dolu anları böyle anlattı...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçen gün bir maganda halk otobüsü şoförüne saldırdı. Halk otobüsü şoförü Cengiz Yeler ile yolcu E.B. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İneceği durağa gelen E.B., şoförden aracı durdurup, aşağı inmesini istedi. Ancak şoför, kabul etmedi. Otobüse hareket ettiği sırada yeniden binen yolcu, şoförü defalarca yumrukladı. Durakta bekleyen kişilerin araya girmesiyle saldırgan, uzaklaştırıldı.

Meslektaşlarının saldırıya uğramasına tepki gösteren otobüsçüler konu ile ilgili bugün basın açıklaması gerçekleştirdi. İzmit Batı Terminalinde yapılan açıklamayı Kocaeli Otobüscüler ve Minibüscüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, SS 5 No'lu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız ve Minibüscüler ve Otobüscüler Birliği Başkanı Mehmet Yaşar gerçekleştirdi. Saldırıya uğrayan Şoför Cengiz Yeler ise olay anını anlattı.

"YAPTIĞIMIZ GÖREVİN KARŞILIĞI BU OLMAMALIYDI"

Mustafa Kurt, "Dün istemeyen çok büyük bir olay gerçekleşti. Sabahın 05.00'ından gece yarılarına kadar kamu görevini yerine getirmeye çalışan ve dünyanın en riskli görevini yerine getiren şoför arkadaşlarımıza istenmeyen bazı mahallelerde darp olayı yaşanmaktadır. Dün arkadaşımız hiçbir suçu yokken ciddi anlamda, öldürülesiye bir darp ile karşı karşıya kalmıştır. Bizim amacımız insanları bir yerden belli bir yere götürmek. Yapılan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Arkadaşımızın arkasındayız. Kanun nezdinde ne gerekiyorsa arkadaşlarımızın arkasındayız. Bizim amacımız evimize ekmek götürmek. Bu zor şartlarda yaptığımız görevin karşılığı bu olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

"ARAÇLARIMIZI O BÖLGEDEN ÇEKERİZ"

SS 5 No'lu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüscüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız ise, "Vahşice yapılan bu olayı kınıyoruz. Biz şoförler hizmet için yolda. Sabahın en erken saatlerinden en geç saatlerinde kadar. Biz şoförlerimizi oraya birileri darp etsin diye göndermiyoruz. Konu ile ilgili hukukçularımıza talimatı verdik. Bu süreci takip edeceğiz. Sonuna kadar şoförlerimizin arkasındayız. Bu ilk değil, son olmasını bekliyoruz. Aksi takdirde bu olaylar devam ederse biz o bölge ve bölgelerden araçlarımızı çekeceğiz. Bunun altını çizmek istiyorum" dedi.

"TÜM TOPLUMA MAL EDEMEYİZ"

Otobüscüler Birliği Başkanı Mehmet Yaşar ise yakışıksız bir durum olduğunu ifade ederek, "Yakışıksız bir olay. Burada emekçi arkadaşlarımız evlerine ekmek götürmek için çalışıyorlar. Bunu tüm topluma mal edemeyiz. Bazı bozuk arkadaşlar çıkabiliyor. Bunların önüne geçmemiz lazım." dedi.

Yaşar, "Bunların emniyetini sağlamalıyız. Bu olayı Kooperatifler Birliği olarak sonuna kadar takip edeceğiz. Var gücümüz ile suçlunun alması gereken cezayı aldırmaya çalışacağız. Bütün vatandaşların bu olaylar karşısında bizlere yardımcısı olmasını bekliyoruz" sözleri ile tepki gösterdi.

"FELEĞİ GELSE KART BASMAM"

Saldırıya uğrayan şoför Cengiz Yeler ise olay anını, "Şoför olarak bu olayı hep alttan aldım. Sıkıntı olmasın diye. Yolcudur insin gitsin diye gereken şeyi gösterdim. Adam yapmadı bizi darp etti. Kanunen ne gerekiyorsa elimden geleni yapacağım. Şikayetçiyim. Öncesinde Orduevi bölgesinde arabama vurdu. Ben de durup hayırdır diye sordum. "Beni neden arabaya almadın" diye sordu. Ben de elini kaldırmadığını, elini kaldırsaydı alacağımı söyledim. Küfür ederek arabaya bindi. Kart basmasını istedim basmadı. "Feleği gelse kart basmam" dedi. Bende sen bilirsin şeklinde yanıt verdim. O şekilde yukarı kadar çıktık. Bana "arabadan in" dedi ben de inmedim. Adımız lekelenmesin istedim. Şoförler kötü davranıyorlar demesinler istedim. Ben de onu darp edebilirdim. Bırakmadı direksiyondan çıkayım" şeklinde anlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli İzmit'te, özel halk otobüsü şoförü Cemil Yeler'e saldıran E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.B., polise verdiği ifadede; Yeler'in araçta tek yolcu olması nedeniyle "Şimdi oraya kadar senin için mi gideceğim? Bu saatte Gültepe'de ne işin var? Niye gidiyorsun?" dediğini, kendisinin de sinirlenerek saldırdığını söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dün, İzmit ilçesinde sefer yapan halk otobüsü sürücüsü Cengiz Yeler ile yolcu E.B. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, otobüs durağa yanaştığı sırada E.B, Yeler'den araçtan inmesini istemişti. Şüpheli, şoförün araçtan inmemesi üzerine tekrar otobüse binerek sürücü Yeler'i darbetmişti.

Halk otobüsünde dehşet anları! HALK OTOBÜSÜNDE DEHŞET ANLARI!

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