Kocaeli’de maganda tarafından dehşeti yaşamıştı! Saldırıya uğrayan otobüs şoförü o anları anlattı

"FELEĞİ GELSE KART BASMAM"

Saldırıya uğrayan şoför Cengiz Yeler ise olay anını, "Şoför olarak bu olayı hep alttan aldım. Sıkıntı olmasın diye. Yolcudur insin gitsin diye gereken şeyi gösterdim. Adam yapmadı bizi darp etti. Kanunen ne gerekiyorsa elimden geleni yapacağım. Şikayetçiyim. Öncesinde Orduevi bölgesinde arabama vurdu. Ben de durup hayırdır diye sordum. "Beni neden arabaya almadın" diye sordu. Ben de elini kaldırmadığını, elini kaldırsaydı alacağımı söyledim. Küfür ederek arabaya bindi. Kart basmasını istedim basmadı. "Feleği gelse kart basmam" dedi. Bende sen bilirsin şeklinde yanıt verdim. O şekilde yukarı kadar çıktık. Bana "arabadan in" dedi ben de inmedim. Adımız lekelenmesin istedim. Şoförler kötü davranıyorlar demesinler istedim. Ben de onu darp edebilirdim. Bırakmadı direksiyondan çıkayım" şeklinde anlattı.