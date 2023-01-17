Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Dava yeniden görülecek

Duruşma, 15 Şubat'ta görülecek.

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, gazetecilere, dairenin yerel mahkeme kararındaki hukuka aykırı hususların ancak duruşma açılması ve yeniden yargılama yapılması suretiyle giderilebileceğini hükmettiğini belirterek, "Bu son derece önemli bir gelişmedir. Biz adaletin tecelli edeceğini, maddi gerçeğin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.