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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Dava yeniden görülecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Dava yeniden görülecek

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada haksız tahrik indirimi uygulanarak verilen 23 yıl hapis cezası kararıyla ilgili gelişme yaşandı. Gültekin ailesinin kararı istinafa taşıması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesi, davanın 15 Şubat tarihinde yeniden görülmesine karar verdi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Pınar Gültekin cinayeti davasının istinafta yeniden görülmesine karar verdi.

Daire, tarafların itirazı ve sanık Cemal Avcı hakkında kurulan hükmün ceza miktarının resen incelemeye tabi olması nedeniyle dosyayı değerlendirdi.

Daire kararında, "İlk derece mahkemesi kararında bulunan hukuka aykırı hususların ancak yeniden yargılama yapılarak giderilebileceği anlaşıldığından, istinaf başvurusu bu nedenlerle kabul edilerek 5271 sayılı kanunun 280/1g maddesi uyarınca davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar verildi." ifadelerine yer verdi.

Duruşma, 15 Şubat'ta görülecek.

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, gazetecilere, dairenin yerel mahkeme kararındaki hukuka aykırı hususların ancak duruşma açılması ve yeniden yargılama yapılması suretiyle giderilebileceğini hükmettiğini belirterek, "Bu son derece önemli bir gelişmedir. Biz adaletin tecelli edeceğini, maddi gerçeğin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Karar, istinafa taşınmıştı.

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!

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