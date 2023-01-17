İzinsiz kayıt delil olmaz! Eşinin konuşmasını kaydeden kadına kötü haber

HABERSİZ SES KAYDI BOŞANMADA DELİL SAYILMADI

Yargıtay'ın verdiği kararda, kocaya yüklenen hakaret ve tehdit unsurlarının, taraflar arasında geçen telefon konuşmasının kaydedilerek oluşturulan ses kaydının olduğu belirtilerek hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan delillerin mahkeme tarafından olayın ispatında dikkate alınamayacağı vurgulandı. İspat aracının kabul edilmesi ve tanınabilmesi için hukukun izin verdiği şekilde delilin elde edilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, "Hukuka aykırı yollardan elde edilen delillere veya bunların varlığına ilişkin tanık beyanlarına ispat gücü tanınması, hukuk usulünde geçerli olan silahların eşitliği ilkesine aykırıdır. Bu sebeplerle, davalı erkeğe yüklenen hakaret ve tehdit vakıaları, hukuka uygun delillerle inandırıcı şekilde ispat edilememiştir. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkeğin kusurlu bir davranışı ispatlanamamıştır" denildi.