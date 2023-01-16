Gece saatlerinde feci kaza! Metrobüsün altında kalarak can verdi

İddiaya göre, Sefaköy metrobüs durağına yanaşan 34 FJA 924 plakalı metrobüsün altına henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi düştü. Metrobüsle peron arasına sıkışan şahsın kafası metrobüs tekerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.