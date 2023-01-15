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Ailesi kayıp ihbarı vermişti: Van'da kaybolan genç çobanın katili babası çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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Ailesi kayıp ihbarı vermişti: Van’da kaybolan genç çobanın katili babası çıktı

Van'a bağlı Çatak ilçesinin kırsalında hayvanlarını otlatmaya giden çoban kayboldu. Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Mazlum Tanış’ın (23) hayatını kaybettiği ve katilinin de babası olduğu ortaya çıktı.

Çatak ilçesi kırsalında 10 Ocak'ta keçilerini otlatmaya giden Mazlum Tanış'tan (23) bir süre sonra haber alınamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine genci aramak için jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köylüler harekete geçti.

CANSIZ BEDENİ 2 GÜN SONRA BULUNDU

Yapılan çalışma çerçevesinde 2 gün sonra gencin kayalıklar içinde cansız bedenine ulaşıldı.

Mazlum Tanış'ın cansız bedeni gerçek ölüm nedeninin belli olması için Van Adli Tıp Kurumuna otopsi için sevk edildi. Tanış'a yapılan otopsi sonucu vücudunda av tüfeği saçması bulundu.

KATİLİ KAYIP İHBARI VEREN BABASI ÇIKTI

Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, en son oğlu ile birlikte dağda bulunan baba Zübeyit Tanış'ı tekrardan ifadeye çağırdı.

Yapılan sorguda, Zübeyit Tanış ifadesinde 10 Ocak'ta tartışma sonucu oğlunu vurduğunu, vurduktan sonrada silahı toprağa gömdüğünü eve dönüp jandarma ve AFAD'a kaybolduğu ihbarını yaptığını söyledi.

Baba Tanış, sevk edildiği mahkeme sonucu tutuklandı.

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