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Yumurtadan 4 ayaklı civciv! 🐤Görenleri şoke etti

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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Yumurtadan 4 ayaklı civciv! 🐤Görenleri şoke etti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, bir besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı. Görenleri şoke eden olay sonrası civciv tedavi altına alındı.

Kırsal Beyoğlu Mahallesi'nde, Tuğba Çakmak'ın kuluçka makinesine bıraktığı yumurtalardan 22 gün sonra civciv çıktı.

DÖRT AYAKLI CİVCİV

Civcivlerden birinin yürümekte ve beslenmekte zorlandığını gören Çakmak, yavruyu kontrol ettiğinde 4 ayaklı olduğunu fark ederek durumu yakınlarına bildirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Oğuzhan Gemci, civcivin sağlığına kavuşması için yavrunun genel bakımlarının yapılacağını belirtti.

"ON BİNDE BİR..."

Civcivin fazla ayaklarının operasyonla alınacağını aktaran Gemci, "Hayvanın fazla olan ayakları nedeniyle arkada tarafında ağırlık oluşuyor. Bu nedenle civcivimiz dengesini sağlayamıyor ve yürümekte güçlük çekiyor. Bu durum literatürde 'polimelia' olarak bilinir ve on binde bir gözlenir." diye konuştu.

Besici Çakmak da yumurtalara bakmak için geldiğinde, çıkan civcivlerden birinin ayağa kalkamadığını ve kontrol ettiğinde 4 ayaklı olduğunu fark ettiğini söyledi.

Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını ifade eden Çakmak, civcivi, sağlığına kavuşması için yetkililere teslim etmeye karar verdiğini dile getirdi.

Yumurtadan dört ayaklı civciv çıktı YUMURTADAN DÖRT AYAKLI CİVCİV ÇIKTI

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