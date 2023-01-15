Adana’da kan donduran olay: Kavga ettiği dayısına ateş etti annesini başından vurdu

ARAYA GİREN ANNESİNİ BAŞINDAN VURDU

Bu sırada B.A.'nın silahından çıkan kurşanlardan biri, kavgayı aralamak için araya giren annesi Mine A.'nın başına isabet etti. Ağır yaralanan Mine A. ile kolundan yaralı kardeşi Kadir D., yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kadir D., ayakta tedavi edilirken, kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Mine A. ise yoğun bakım ünitesine alındı.