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Adana'da kan donduran olay: Kavga ettiği dayısına ateş etti annesini başından vurdu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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Adana’da kan donduran olay: Kavga ettiği dayısına ateş etti annesini başından vurdu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dayısıyla tartışan 17 yaşındaki genç, tabancayla ateş açtı. Kazara araya giren annesini başından vuran zanlı olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri B.A. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. B.A., iddiaya göre evde dayısı Kadir D. (36) ile tartışmaya başladı. Dayı-yeğen arasındaki tartışma, kavga dönüşüp, sokağa taştı.

DAYISINA ATEŞ ETTİ

Kavga sırasında B.A., tabancayla dayısına ateş açmaya başladı. Oğlunun, kardeşini kolundan yaraladığı gören Mine A., araya girmeye çalıştı.

ARAYA GİREN ANNESİNİ BAŞINDAN VURDU

Bu sırada B.A.'nın silahından çıkan kurşanlardan biri, kavgayı aralamak için araya giren annesi Mine A.'nın başına isabet etti. Ağır yaralanan Mine A. ile kolundan yaralı kardeşi Kadir D., yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kadir D., ayakta tedavi edilirken, kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Mine A. ise yoğun bakım ünitesine alındı.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından kaçan ve daha önceden suç kayıtları olduğu öğrenilen B.A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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