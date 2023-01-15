Arife Gökçe bulundu mu son dakika? Müge Anlı Arife Gökçe yeni gelişme var mı, yaşandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kapsamında Arife Gökçe'yi aramak için yürütülen çalışmalar sonuç vermedi. Peki, Arife Gökçe bulundu mu son dakika? Müge Anlı Arife Gökçe yeni gelişme var mı, yaşandı mı?