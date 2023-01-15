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Arife Gökçe bulundu mu son dakika? Müge Anlı Arife Gökçe yeni gelişme var mı, yaşandı mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023
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Arife Gökçe bulundu mu son dakika? Müge Anlı Arife Gökçe yeni gelişme var mı, yaşandı mı?

Arife Gökçe bulundu mu son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müge Anlı’da ele alınan Sinan Sarıdoğan olayıyla ilgili bağlantılı olarak her yerde aranan kayıp Arife Gökçe’nin bulunup bulunmadığı sorgulanıyor. Peki, Arife Gökçe bulundu mu son dakika? Müge Anlı Arife Gökçe yeni gelişme var mı, yaşandı mı?

Arife Gökçe bulundu mu son dakika? Müge Anlı Arife Gökçe yeni gelişme var mı, yaşandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kapsamında Arife Gökçe'yi aramak için yürütülen çalışmalar sonuç vermedi. Peki, Arife Gökçe bulundu mu son dakika? Müge Anlı Arife Gökçe yeni gelişme var mı, yaşandı mı?

Sinan Sardoğan'a tutuklandığı esnada Arife Gökçe'nin nerede olduğu da soruldu. Sardoğan, 'bilmiyorum' yanıtını verdi.

Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve kendisinden Haber alınamıyordu.

VATANDAŞLAR MERAK EDİYOR

Sinan Sarıdoğan'ın tutuklanmasının ardından vatandaşlar Arife Gökçe olayına ne olacağını ve Müge Anlı'nın nasıl bir politika izleyeceğini merak etmeye başladı. Arife Gökçe olayında ise yeni gelişmeler yaşandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şu anda olay polisin elinde. Ekiplerin Arife Gökçe olayının çözüme kavuşturmak için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

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