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Hintli yolcu saniye saniye kaydetti: Nepal'deki uçağın düşme anı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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Hintli yolcu saniye saniye kaydetti: Nepal’deki uçağın düşme anı

Nepal'de düşen yolcu uçağında yer alan Hintli bir yolcunun, yere çakılmadan hemen önce sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı ve düşüşü saniye saniye kaydettiği iddia edildi.

Nepal'in başkenti Katmandu'dan 4'ü mürettebat toplam 72 kişi ile havalanan Yeti Havayolları'na ait çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağı Pokhara Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düşmüş, kazada 68 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçakta, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Güney Kore ve 53 Nepal vatandaşının yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa'dan 1'er yolcunun bulunduğu aktarılmıştı.

'HİNTLİ YOLCU DÜŞME ANINI KAYDETTİ' İDDİASI

Nepal'de düşen yolcu uçağında bulunan Hintli bir yolcunun, uçak düşmeden önce sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı anbean kayıt altına aldığı iddia edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Hintli yolcunun ailesinin ölümünü doğruladığı ifade edildi.

Görüntüde, yolcuların kazadan saniyeler önce gayet sakin bir şekilde yolculuklarını devam ettikleri görülürken, uçağın sola doğru yatmasından kısa bir süre sonra yolcuların çığlık attıkları duyuldu.

Saniyeler sonra ise uçağın büyük bir gürültüyle yere çakıldığı ve alevler içinde kaldığı görüldü.

Nepal’de yolcu uçağı düştü!

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