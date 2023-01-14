Piyano çalmasıyla ünlenen kurye Can İncir Piyanist Gülsin Onay'dan ders aldı! "Bu çocuk piyanoya aşık"

Piyanist Gülsin Onay, sosyal medyada Can'ın videosunu yayan Doğan Cem'in kendisini de etiketleyip Can İncir ile ilgili fikrini sorduğunu, kendisinin de bunun üzerine İncir'i davet ettiğini anlattı.

"BU ÇOCUK PİYANOYA AŞIK"

Genç piyanistin performansını değerlendiren Onay, "Gerçekten hiçbir eğitim almadan bu kadar çalması çok güzel bir şey. Beni çok duygulandırdı. Bir kere içindeki büyük müzik ve piyano tutkusu her yerde anlaşılıyor. Yani daha yaklaşırken, piyanodan çıkardığı sesten. Bu çocuk piyanodan ayrılamıyor, öyle söyleyeyim. Böyle çekip sökmek lazım, piyano gördüğü anda. O kadar aşık piyanoya. Bunu anladım yani hissettim." diye konuştu.