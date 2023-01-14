Piyano çalmasıyla ünlenen kurye Can İncir Piyanist Gülsin Onay'dan ders aldı! "Bu çocuk piyanoya aşık"
Sipariş teslimatı yaptığı otelde çaldığı piyano ile sosyal medyada ilgi odağı olan 19 yaşındaki kurye Can İncir'e, Piyanist Gülsin Onay evinde ders verdi. Piyanist Gülsin Onay yaptığı açıklamada "Gerçekten hiçbir eğitim almadan bu kadar çalması çok güzel bir şey. Beni çok duygulandırdı. Bir kere içindeki büyük müzik ve piyano tutkusu her yerde anlaşılıyor. Bu çocuk piyanodan ayrılamıyor, öyle söyleyeyim" dedi. Can İncir ise, "Gülsin Hanım'ın bana özel piyano dersi vermesi beni çok onurlandırdı ve gururlandırdı. Kendimi geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.
Devlet Sanatçısı Onay, Can İncir'i Levent'teki evine davet etti. Davete icabet eden İncir, bir süre ünlü piyanistten özel ders aldı.
Piyanist Gülsin Onay, sosyal medyada Can'ın videosunu yayan Doğan Cem'in kendisini de etiketleyip Can İncir ile ilgili fikrini sorduğunu, kendisinin de bunun üzerine İncir'i davet ettiğini anlattı.
"BU ÇOCUK PİYANOYA AŞIK"
Genç piyanistin performansını değerlendiren Onay, "Gerçekten hiçbir eğitim almadan bu kadar çalması çok güzel bir şey. Beni çok duygulandırdı. Bir kere içindeki büyük müzik ve piyano tutkusu her yerde anlaşılıyor. Yani daha yaklaşırken, piyanodan çıkardığı sesten. Bu çocuk piyanodan ayrılamıyor, öyle söyleyeyim. Böyle çekip sökmek lazım, piyano gördüğü anda. O kadar aşık piyanoya. Bunu anladım yani hissettim." diye konuştu.
Gülsin Onay, Can İncir'in armoni ve teori bilgisi gibi piyano tekniğiyle ilgili öğrenmesi gereken pek çok şey olduğunu ancak bunları kolaylıkla başarabileceğini belirtti.
Onay, "O kadar mutlu oldum ki bazen böyle klasik müziği, 'hiç yanına yaklaşılamaz, ürkütücü bir şey, elit bir kesimin müziği olarak' algılayanlar var. Bunun öyle olmadığını ve herkesin bir Mozart'tan kendi kendine bile çıkarıp alabileceği mutluluğun kanıtı. Bu çok etkiledi beni ve gerçekten de öyle." diye konuştu.
İncir'le her fırsatta beraber çalışacağını söyleyen Onay, çevrim içi bile kendisine sormak istediği bir şey olduğunda internet üzerinden çalışabileceklerini kendisine ilettiğini söyledi.
"BANA ÖZEL PİYANO DERSİ VERMESİ BENİ ÇOK ONURLANDIRDI"
Can İncir de Gülsin Onay gibi bir devlet sanatçısından ders almanın sevincini yaşadığını ifade etti.
Tanınmasını sağlayan videoyu sosyal medyada yayan şan eğitmeni ve vokal koçu Doğan Cem'e, kendisini Gülsin Onay'la buluşturduğu için teşekkürlerini ileten İncir, "Bu yola çıktığımda buraya kadar geleceğimi gerçekten düşünmüyordum. Gülsin Hanım'a çok teşekkür ederim. Gerçekten bana özel piyano dersi vermesi, beni çok onurlandırdı ve gururlandırdı." diye konuştu.
Artık kuryelik yapmayacağını da belirten İncir, çalıştığı firmanın yazılım departmanında işe başlayacağını, eğitimini aksatmadan işine devam edeceğini söyledi.
İncir, "Kendimi geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Zorluklara katlanmak demek, zaten hayat. Bu zorluklara da katlanıp üstesinden geleceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"İŞ KIYAFETLERİYLE OLMASI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
Can İncir'i sanatçı Gülsin Onay ile buluşturan Doğan Cem ise sosyal medyada ilgi odağı olan videoyu yayarak, Can İncir'in tanınmasına vesile olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Doğan Cem, Can İncir'in çaldığı piyano ile sosyal medyada çok konuşulması sürecini şöyle anlattı:
"TikTok'ta beni videolara etiketliyorlar. Bu sefer etiketledikleri video, piyano çalan birisiydi ve benim gerçekten çok ilgimi çekti. O anki atmosferde onu yapıyor olması ve iş kıyafetleriyle olması beni çok etkilemişti. Ben de hemen aldım, Instagram'da paylaştım. Hemen onu ortak post olarak paylaşmaya davet ettim. Video yaklaşık bir saat içinde 30 bin beğeni gibi bir rakama ulaştı. 'Ne oluyor' dedim. İlk defa böyle bir etkileşime girdi bir video. Ondan sonra beğeni, gittikçe büyümeye, yayılmaya başladı. Sonra bir anda büyük sayfalar paylaşmaya başladı. Destek olan insan sayısı inanılmaz derecede arttı. Sonrasında Gülsüm Hanım'ın yorumunu görünce inanılmaz mutlu oldum. Keyifli bir süreçti ve onun için de umarım bundan sonrası çok kaliteli bir şekilde ilerleyecektir diye düşünüyorum."
TÜRK MARŞI'NI ÇALDIĞI VİDEO İLE ÜNLENMİŞTİ
İstanbul'da bir aydır kuryelik yapan Can İncir, sipariş teslimine gittiği Taksim'deki bir otelde piyano görünce çalmak için izin istemiş, Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldığı görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.
İncir, daha önce de yaptığı açıklamada, 12 yaşında bilgisayar, akıllı telefon ve tablet uygulamaları üzerinden piyano çalmaya başladığını, nota bilmediğini ve ezbere dayalı olarak piyano çaldığını anlatmıştı.
Topkapı Üniversitesinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü ikinci sınıfta, ikinci öğretim öğrencisi olan Can İncir, konservatuvar okumak istediğini, çalıştığı kurye firmasının da eğitimini üstleneceğini açıklamıştı.
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