Mardin’de 15 günlük yasak! Valilik son dakika açıkladı
Mardin Valiliği, kent genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması, miting yapma, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin İl sınırları içerisinde 14 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 00.01'den itibaren 28 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 24.00 kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır." denildi.
Yasak nedeninin tüm detaylarına yer verilen Valilik açıklamasının tamamı şöyle;
"Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında, kanunun suç saymadığı eylemlerle ilgili açık ve kapalı yerlerde basına veya belirli bir topluluğa yapılan açıklamalar, temel hak ve özgürlükler arasında yer almaktadır. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelen bu hak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasalarda güvence altına alınmış olup, gerektiğinde kanunla sınırlandırılabileceği ve temel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bu hak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 25. 26. ve 34. maddeleri ile esasları belirlenerek güvence altına alınmıştır.
TERÖR PROPAGANDASINA GEÇİT YOK!
19 Ocak 2016 yılında PKK/KCK terör örgütüne bağlı–sözde YPS (Sivil Savunma Birlikleri)' nin kurulmasının yıl dönümü olduğu bu kapsamda terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, kapalı ve açık alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stand açma gibi her türlü etkinliklerde karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmelerinin önlenmesi, Mardin genelinde tesis olunan huzur ortamı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini güvence altına almak amacıyla kolluk kuvvetlerince gerekli emniyet tedbirlerinin zamanında alınabilmesi için belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda;
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A maddesinde yer alan "Vali, il sınırları içerisinde bulunan genel ve bütün özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali taralından verilen emirleri derhal yerine getirmekle hükümlüdür" ve 11/C maddesi "İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yada bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni yada kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlıda olsa her çeşit silah ve merminin taşınması veya naklini yasaklayabilir." Bu fıkra kapsamında alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır." hükümleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesinde belirtilen; "Bölge Valisi veya kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir." hükümleri doğrultusunda;
İlimiz genelinde (Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde) İl Merkezinde Valilik Makamına (Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne) ve İlçe Merkezinde Kaymakamlık Makamına (48) saat (2 iş günü) öncesinde yapılan müracaatlarda Mülki Amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere;
"15 GÜN SÜRE İLE YASAKLANMIŞTIR"
İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Mardin İl sınırları içerisinde 14.01.2023 Cumartesi günü saat 00.01'den itibaren 28.01.2023 Cumartesi günü saat 24.00 kadar (15) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR, her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır."
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