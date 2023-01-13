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İstanbul'da polis ekiplerine silahlı saldırı: 1 polis yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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İstanbul’da polis ekiplerine silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Başakşehir’de polis ekiplerine maskeli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki polis memuru araç ile sokakta seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından ateş açıldı.

Saldırıda aracın yolcu koltuğundan oturan polis memuru E.K. yaralandı.

Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine kaldırıldı.

Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırgan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağladı.

İstanbul’da polise silahlı saldırı İSTANBUL'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI

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