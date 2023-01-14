İzmir’de saplantılı aşık dehşeti! Genç kadına evinde tecavüz etti

"5 YAŞINDAKİ OĞLUMLA TEHDİT EDİYOR"

Gözyaşları içinde yaşadığı korku dolu anları anlatan D.T; "Biranda üzerime saldırdı. Yere düştüm bana tecavüz etti. Sonra gitti. O sırada taşınacağım evin elektrik işleri için usta çağırmıştım. O beni odanın köşesinde çıplak bir vaziyette ortalığın dağınık olduğunu görünce polise haber etmiş. Kısa sürede yakalandı. Gözaltına alındı. Mahkeme davasında 12 yıl aldı tutuksuz yargılanıyor. Çıkar çıkmaz beni tehdide devam etti. Elektronik kelepçe var. Bu kez de 5 yaşındaki oğlumla beni tehdit etti. Kendini korudun başkalarını kim koruyacak dedi. Korkuyorum biran önce bu beladan kurtulmak istiyorum " ifadelerini kullandı.