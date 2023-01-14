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İzmir’de saplantılı aşık dehşeti! Genç kadına evinde tecavüz etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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İzmir’de saplantılı aşık dehşeti! Genç kadına evinde tecavüz etti

İzmir'de 28 yaşındaki 1 çocuk annesi devlet memuru D.T. 2 yıldır kendisine saplantılı şekilde takılan bir kişi tarafından evinde tecavüze uğradı. Daha öncede çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli E.Y., 12 yıl hapis cezası aldı. Şüpheli, D.T.’yi davayı geri çekmezse 5 yaşındaki oğlunu öldürmekle tehdit edildiğini söyledi. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ikamet eden D.T. 2015 yılında bir evlilik yaptı. 7 ay süren bu evliliğinden bir çocuğu oldu. Eşiyle anlaşmalı olarak boşandıktan sonra kendisine yeni bir hayat kurdu. İddiaya göre 2020 yılında bir başkasıyla daha hayatını birleştirme kararı aldı. Ancak 2. evliliğinin henüz 20. gününde kıskançlık yüzünden şiddet gördü, darbedildi. Evden ayrılıp boşanma kararı aldı. 1 yıl süren boşanma davası bitince bu kez peşine 2. evliliğinin bitmesine de sebep olan eski eşinin arkadaşı saplantılı aşığı takıldı.

"NE YAPTIMSA PEŞİMİ BIRAKMADI"

İddiaya göre saplantılı aşık D.T.'ye adeta hayatı zehir etti. Telefon numarasını alıp günlerce taciz etti, sosyal medya hesaplarından hatta evinin yakınlarına gelip takip etti.

Sabah'ın haberine göre, defalarca şikayetçi oldum diyen D.T; "Ne yaptımsa peşimi bırakmadı. Kendi gözünde beni inanılmaz bir yere çıkarmış.Sürekli mahallede iş yerimde karşıma çıkmaya başladı. Çok korkmaya başladım. Belki dedim, ulaşırsa konuşursa peşimi bırakır dedim. Konuşmayı denedim bir süre konuştum. Bu işin olmayacağını söyledim. Ama yine ikna edemedim. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında yine kendisi yüzünden taşınmak üzere olduğum eve geldi" dedi.

"5 YAŞINDAKİ OĞLUMLA TEHDİT EDİYOR"

Gözyaşları içinde yaşadığı korku dolu anları anlatan D.T; "Biranda üzerime saldırdı. Yere düştüm bana tecavüz etti. Sonra gitti. O sırada taşınacağım evin elektrik işleri için usta çağırmıştım. O beni odanın köşesinde çıplak bir vaziyette ortalığın dağınık olduğunu görünce polise haber etmiş. Kısa sürede yakalandı. Gözaltına alındı. Mahkeme davasında 12 yıl aldı tutuksuz yargılanıyor. Çıkar çıkmaz beni tehdide devam etti. Elektronik kelepçe var. Bu kez de 5 yaşındaki oğlumla beni tehdit etti. Kendini korudun başkalarını kim koruyacak dedi. Korkuyorum biran önce bu beladan kurtulmak istiyorum " ifadelerini kullandı.

"12 YIL CEZA VERİLDİ ANCAK HALEN DIŞARIDA"

Konuyla ilgili açıklama yapan Özge Kalyoncu Yılmaz; "Müvekkilim bir cinsel istismar mağdurudur. Sanık hakkında TCK m.102/2 kapsamında 12 yıl hapis cezası verilmiş olup, indirimsiz bir şekilde ceza uygulayan mahkeme heyetine buradan teşekkür ediyorum. Ancak şuanda sanık hakkında yakalama kararı olmasına karşın, halen dışarıda ve müvekkilim ve ailesi açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır." dedi.

Yılmaz, "Dosyada çok uzun süre adli tıp raporu beklenmiş olup, bu bekleme müvekkilim açısından adeta hayati tehlikeye sebebiyet vermiştir. Nitekim yargılama boyunca müvekkilim sayısız hakaret, tehdit ve şiddete maruz kalmıştır. Müvekkilim bu suça maruz kalmadan önce defalarca sanık hakkında kendisinin takip edildiği, şiddete uğradığı ve hayati tehlikesinin bulunduğuna dair karakola şikayette bulunmuştur. Biran önce gerekli cezayı çeker inşallah" diye konuştu.

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