İstanbul’da 2 kadını öldürmüştü! Tutuklanan caninin ifadesi kan dondurdu

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Mustafa Payam, Dilara Gültay'ın kız arkadaşı olduğunu iddia ederek, "Kendisini daha önce bir başkası ile konuşurken yakalamıştım. Beni aldatıyordu. Ayrıca başka bir zaman Cansu adlı arkadaşı ile tatile gitmiş. Orada uyuşturucu kullanmış. Başka erkeklerle ilişkiye girmiş bunu öğrendim. Cansu ile birlikte olduğu sürece benimle hep arası açık oluyordu. Olay günü de Dilara benim evime geldi. Birlikte alkol aldık. Ben kendisine "Dün neredeydin. Kaçta geldin" diye sordum. Bana 'İlayda ile olduğumu biliyordun eve de metroyla geldim' dedi. Ancak ben bir erkeğin aracı ile geldiğini görmüştüm. Aramızda beni aldatması sebebiyle tartışma başladı. Tartışma sırasında Dilara'yı dövüp dövmediğimi tam hatırlamıyorum. Ancak Dilara bana vuruyordu. Bir süre sonra Dilara uyumaya başladı. Sonrasında kapı çaldı. Cansu geldi. Cansu'yu diğer odaya aldım. Dilara benim yatak odamda uyuyordu. Cansu'ya, Dilara'nın beni aldattığını söyledim. İlk başta inkar etti. Ben sinirlenip bağırmaya başlayınca benden korkmuş olacak ki her şeyi anlattı. Dilara'nın beni birçok kişi ile aldattığını söyledi. Sonra Cansu da odada yerde uyumaya başladı. Bundan sonrasını hatırlamıyorum." dedi.