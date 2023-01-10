HaberlerGaleriKartal'da iki kadını öldürüp intihara teşebbüs etmişti! Katil hakkında şok iddia: Aciz bir çocuktu
Kartal'da iki kadını öldürüp intihara teşebbüs etmişti! Katil hakkında şok iddia: Aciz bir çocuktu
Kartal'da iki kadının cansız bedeninin bulunması gündeme bomba gibi düşmüştü. Dilara Gültay ile Cansu Demirel'in öldürülmesinde yeni gelişmeler yaşandı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirilen Dilara Gültay'ın babası Şenol Gültay, kızının katili Mustafa P. hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.