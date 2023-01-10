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Kartal'da iki kadını öldürüp intihara teşebbüs etmişti! Katil hakkında şok iddia: Aciz bir çocuktu

Kartal'da iki kadının cansız bedeninin bulunması gündeme bomba gibi düşmüştü. Dilara Gültay ile Cansu Demirel'in öldürülmesinde yeni gelişmeler yaşandı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirilen Dilara Gültay'ın babası Şenol Gültay, kızının katili Mustafa P. hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:14
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Kartal’da iki kadını öldürüp intihara teşebbüs etmişti! Katil hakkında şok iddia: Aciz bir çocuktu

Kartal'da Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katındaki daireye ihbar üzerine giden polis, Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel'in (30) cansız bedenleriyle karşılaştı.

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Kartal’da iki kadını öldürüp intihara teşebbüs etmişti! Katil hakkında şok iddia: Aciz bir çocuktu

Aynı saatlerde kendisini yaraladığı için hastaneye giden Mustafa P. (24) kadınları öldürdüğünü söyledi. Polisin yaptığı ilk incelemede Mustafa P.'nin iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.

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Kartal’da iki kadını öldürüp intihara teşebbüs etmişti! Katil hakkında şok iddia: Aciz bir çocuktu

Noterde katiplik yapan Dilara Gültay ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in yakınlarının dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Kartal’da iki kadını öldürüp intihara teşebbüs etmişti! Katil hakkında şok iddia: Aciz bir çocuktu

Bir restoranda çalışan Mustafa P.'nin kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilirken, evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehiri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.

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Kartal’da iki kadını öldürüp intihara teşebbüs etmişti! Katil hakkında şok iddia: Aciz bir çocuktu

Dilara Gültay'ın cesedinin banyoda, boğazında kesikler olan Cansu Demirel'in cansız bedeninin ise oturma odasında bulunduğu kaydedildi. Akşam saatlerinde ise iki kadının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi almaya gelen baba Şenol Gültay yaşananlara ilişkin konuştu.