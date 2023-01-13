İstanbul’da annesine şiddet uyguladığını öne süren babasını öldürmüştü! Tutuklu Haydar Mert için istenen ceza belli oldu

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul'da yaşanan olay, Bahçelievler ilçesinde 13 Ekim 202 tarihinde meydana geldi. Yusuf Cemal Sezgin, Haydar Mert Kaymaz'ı arayarak daha önce kendisine verdiği tabancayı ve kişisel eşyalarını getirmesini istedi. Haydar Mert Kaymaz işyerinde kendisine küfür edip saldırmaya çalışan Yusuf Cemal Sezgin'i öldürdü. Tutuklanan Haydar Mert Kaymaz, "Hayatı boyunca bize işkence etmişti" diye ifade verdi. Soruşturmayı yürüten savcılık iddianamede, Yusuf Cemal Sezgin'in Haydar Mert Kaymaz'ın babası olarak kabul edilemeyeceğini, bu nedenle 'üst soyu öldürmek' suçundan 24 yıl değil, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl ceza verilmesini istedi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Haydar Mert Kaymaz, "Anneme ve bize yıllarca işkence etti. Benim gözümün kör olmasına neden oldu. Ondan kaçmak için sürekli adres değiştiriyorduk. Ne zaman görüşsek sonu ya hastanede ya da karakolda bitiyordu" dedi.