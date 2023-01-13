Gülsüm’ü çalıştığı okulda katletmişti! Cani eşin cezası belli oldu | Acılı annenin sözleri yürek yaktı
Ankara'da, boşanma aşamasındaki eşi 29 yaşındaki Gülsüm Kuyar'ı temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 11 bıçak darbesiyle katletmişti. Mehmet Kuyar, tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Anne Fatma Acar, "Ne kadar 'Sevinçliyiz' desek de buruğuz; ama olsun. En azından adalet yerini buldu, diye seviniyorum. Biraz olsun yüreğimiz serinledi, ona seviniyorum" dedi.
Mehmet Kuyar, geçen yıl 21 Şubat'ta, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kuyar, okulda tartıştığı 2 çocuk annesi eşini 9 bıçak darbesiyle öldürdü. Kuyar, 7 gün sonra polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. Mehmet Kuyar hakkında 'eşi kasten öldürme', cinayet sonrası eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı için 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından dava açıldı. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.
Ankara Batı Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına; tutuklu sanık Mehmet Kuyar, Gülsüm Kuyar'ın annesi Fatma ve babası Hüseyin Acar ile taraf avukatları katıldı. Anne Fatma Acar, Mehmet Kuyar'ın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Kuyar'a 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verirken, 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından beraati kararlaştırıldı. Cezada indirim ise uygulanmadı.
"YAĞMA SUÇU YÖNÜNDEN İSTİNAF EDECEĞİZ"
Duruşmanın ardından açıklama yapan Gülsüm Kuyar'ın ailesinin avukatı Onur Tatar, kararın sevindirici olduğunu belirterek, "Herhangi bir indirim uygulanmaksızın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmü cezası verildi mahkemece. Ancak biz sanığın aynı zamanda yağma suçu işlediğini de ifade etmiştik. Bu konuda sayın savcılık makamının mütalaası da bu yöndeydi. Bu yönde mahkeme sanığın yağma suçunu işlemediği yönünde beraat hükmü verdi. Bu yönden istinaf edeceğiz. Ancak böylesine önemli, acımasız bir kadın cinayeti dosyasında indirimsiz olarak mahkemenin sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş olmasını olumlu buluyoruz" dedi.
"KIZIM ARTIK TOPRAĞINDA RAHAT UYUSUN"
Gülsüm Kuyar'ın annesi Fatma Acar, mahkeme kararının olumlu olduğunu dile getirerek, "Ne kadar 'Sevinçliyiz' desek de buruğuz; ama olsun. En azından adalet yerini buldu, diye seviniyorum. Torunlarıma iyi haberi vereceğim bugün. Mehmet Kuyar'ın oraya gidip nefes almasını bile istemiyorum. İnsan yüzünü görmesini bile istemiyorum. Ağırlaştırılmışın üstüne bir ağırlaştırılmış daha olması lazım. En azından kızımın toprağında rahat uyumasını istiyorum, o da duymuştur zaten. Adalet her zaman yerini bulsun ve böyle Gülsüm'ler ölmesin, emekçi kadınlar hiçbir zaman ölmesin. Çocukları için uğraşan anneler ölmesin. Kızım bizim için çocukları için çok değerliydi. Bugün içim rahat gideceğim çok şükür Allah'a, çocuklara iyi haber vereceğim. Biraz olsun yüreğimiz serinledi, ona seviniyorum" diye konuştu.
Gülsüm Kuyar'ın babası Hüseyin Acar ise "5-6 aydır mahkemeye gidip geliyorduk. Allah'a şükürler olsun mahkeme sonuçlandı, adalet yerini buldu. Az da olsa yüreğimiz serinledi" dedi.
NE OLMUŞTU?
Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan olay, geçen yıl 21 Şubat tarihinde akşam sularında Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma sürecinde olduğu 12 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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