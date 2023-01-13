Gülsüm’ü çalıştığı okulda katletmişti! Cani eşin cezası belli oldu | Acılı annenin sözleri yürek yaktı

"KIZIM ARTIK TOPRAĞINDA RAHAT UYUSUN"



Gülsüm Kuyar'ın annesi Fatma Acar, mahkeme kararının olumlu olduğunu dile getirerek, "Ne kadar 'Sevinçliyiz' desek de buruğuz; ama olsun. En azından adalet yerini buldu, diye seviniyorum. Torunlarıma iyi haberi vereceğim bugün. Mehmet Kuyar'ın oraya gidip nefes almasını bile istemiyorum. İnsan yüzünü görmesini bile istemiyorum. Ağırlaştırılmışın üstüne bir ağırlaştırılmış daha olması lazım. En azından kızımın toprağında rahat uyumasını istiyorum, o da duymuştur zaten. Adalet her zaman yerini bulsun ve böyle Gülsüm'ler ölmesin, emekçi kadınlar hiçbir zaman ölmesin. Çocukları için uğraşan anneler ölmesin. Kızım bizim için çocukları için çok değerliydi. Bugün içim rahat gideceğim çok şükür Allah'a, çocuklara iyi haber vereceğim. Biraz olsun yüreğimiz serinledi, ona seviniyorum" diye konuştu.