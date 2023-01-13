Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak! Işık 2023’ün sonunda

Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasındaki güzergahın önemli projelerinden olan ve özellikle kış aylarında ulaşımı kolaylaştırması beklenen Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmalar sürdürülüyor. Zara-Suşehri yolu üzerinde yer alan, yapımına 2013'te başlanan ve her biri 4 bin 300 metre olmak üzere toplam 8 bin 600 metrelik çift tüpten oluşan Geminbeli Tüneli'nde Vali Yılmaz Şimşek, incelemelerde bulundu.