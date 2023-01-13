Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak! Işık 2023'ün sonunda
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'nde çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığını, yıl sonu itibariyle de hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.
Karadeniz Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Işığa son 100 metrenin kaldığı tünelin, yıl sonuna kadar ulaşıma açılması planlanıyor.
Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasındaki güzergahın önemli projelerinden olan ve özellikle kış aylarında ulaşımı kolaylaştırması beklenen Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmalar sürdürülüyor. Zara-Suşehri yolu üzerinde yer alan, yapımına 2013'te başlanan ve her biri 4 bin 300 metre olmak üzere toplam 8 bin 600 metrelik çift tüpten oluşan Geminbeli Tüneli'nde Vali Yılmaz Şimşek, incelemelerde bulundu.
Karayolları Bölge Müdürü Mustafa Horuz ve yüklenici firma yetkililerinden, tamamlandığında Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak tünelle ilgili bilgi alan Vali Şimşek, çalışmaları takip etti. Şimşek, tünelin tamamlanmasıyla daha rahat ve hızlı ulaşımın sağlanacağını belirterek hem yakıt hem de zaman tasarrufu olacağını söyledi.
'FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 80 ORANINDA'
Projeyle yolun 5 kilometre kısalacağını, 15 dakikalık da zaman tasarrufu sağlanacağını belirten Vali Şimşek, "Tünelin tamamı 9 kilometreyi kapsıyor. Tünel çalışmalarında memnuniyetle görüyoruz ki yüzde 80'lik bir fiziki çalışma tamamlanmış durumda. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla tünelin tamamı hizmete açılacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" diye konuştu.
Tünelin bir tüpünün açılmasıyla nihai beton kaplama işlemlerinin devam ettiğini, bir diğerinde ise ışığın görünmesine 100 metre kaldığını kaydeden Şimşek, "Kazı çalışmaları tamamlandı. Nihai beton kaplama çalışmalarının ardından havalandırma, ışıklandırma ve diğer çalışmalar hızla tamamlanacak. Projenin uygulanması noktasında büyük emek gösteren Karayolları Bölge Müdürlüğü'müze ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.
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