Eskişehir’de dehşet! Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe hayatını kaybetti

Eskişehir'de yaşanan olay, bugün saat 08.30 sularında Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanda oturan Tuğçe Can, yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı özel huzurevine gitmek için evden çıktı. Can, apartman çıkışında kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Tuğçe Can'ı bıçakla boğazından, karnından ve sırtından bıçaklayan şüpheli, kaçtı.