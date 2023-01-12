Suriye’nin İdlib kentinde deprem | AFAD 2023 son depremler
AFAD verilerine göre; Suriye’nin İdlib kentine bağlı Arihah kasabasında saat 23.40’ta 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Hatay’da da hissedildi.
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer: Arihah, İdlib (Suriye) - [43.64 km] Altınözü (Hatay)
Tarih: 2023-01-12
Saat: 23:40:49 TSİ
Enlem: 35.638 N
Boylam: 36.574 E
Derinlik: 34.04 km
2023 SON DEPREMLER
12-01-2023 23:40:49 35.638 36.574 34.04 MW 4.6 Arihah, İdlib (Suriye) - [43.64 km] Altınözü (Hatay)
12-01-2023 23:28:18 39.376 26.299 7 ML 1.8 Ege Denizi - [13.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 23:21:25 39.376 26.292 7 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 23:18:22 39.401 26.284 7.37 ML 1.8 Ege Denizi - [10.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 23:17:10 39.373 26.292 7 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 22:43:37 39.402 26.277 7.43 ML 1.6 Ege Denizi - [11.18 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 22:38:25 39.4 26.245 7.09 ML 1.6 Ege Denizi - [11.21 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 22:32:12 39.377 26.27 7 ML 1.5 Ege Denizi - [13.91 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 22:21:40 39.356 26.279 7.02 ML 1.9 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 22:19:37 38.441 31.793 7 ML 1.2 Tuzlukçu (Konya)
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