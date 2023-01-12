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Suriye’nin İdlib kentinde deprem | AFAD 2023 son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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Suriye’nin İdlib kentinde deprem | AFAD 2023 son depremler

AFAD verilerine göre; Suriye’nin İdlib kentine bağlı Arihah kasabasında saat 23.40’ta 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Hatay’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.40'ta merkez üssü Suriye'nin İdlib kenti olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinin 43 kilometre uzağında meydana gelen deprem Hatay'da da hissedildi.


Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer: Arihah, İdlib (Suriye) - [43.64 km] Altınözü (Hatay)

Tarih: 2023-01-12

Saat: 23:40:49 TSİ

Enlem: 35.638 N

Boylam: 36.574 E

Derinlik: 34.04 km

2023 SON DEPREMLER

12-01-2023 23:40:49 35.638 36.574 34.04 MW 4.6 Arihah, İdlib (Suriye) - [43.64 km] Altınözü (Hatay)
12-01-2023 23:28:18 39.376 26.299 7 ML 1.8 Ege Denizi - [13.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 23:21:25 39.376 26.292 7 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 23:18:22 39.401 26.284 7.37 ML 1.8 Ege Denizi - [10.95 km] Ayvacık (Çanakkale)




12-01-2023 23:17:10 39.373 26.292 7 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 22:43:37 39.402 26.277 7.43 ML 1.6 Ege Denizi - [11.18 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 22:38:25 39.4 26.245 7.09 ML 1.6 Ege Denizi - [11.21 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 22:32:12 39.377 26.27 7 ML 1.5 Ege Denizi - [13.91 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 22:21:40 39.356 26.279 7.02 ML 1.9 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
12-01-2023 22:19:37 38.441 31.793 7 ML 1.2 Tuzlukçu (Konya)

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