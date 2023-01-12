Kırıkkale’de feci kaza! Sürücü camdan yola fırladı

Edinilen bilgiye göre, Turan Ö. idaresindeki 71 AB 284 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 16. kilometresinde kaza yaptı. Kontrolden çıkarak trafik levhalarına çarpan otomobil, takla atarak 120 metre sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilin yerinden kopan motoru da şarampole savruldu.