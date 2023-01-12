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Kırıkkale'de feci kaza! Otomobilden kopan motor şarampole savruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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Kırıkkale’de feci kaza! Otomobilden kopan motor şarampole savruldu

Kırıkkale'de yaşanan feci kazada otomobil sürücüsü camdan yola fırlarken, aracın motoru şarampole savruldu. Ağır yaralı sürücünün sağ bacağında da kırık olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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