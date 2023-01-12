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Ankara'da trafik kazası: 21 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Ankara’da trafik kazası: 21 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İçerisinde yabancı uyrukluların bulunduğu minibüs ile bir otomobil, Çevre Yolu Tulumtaş mevkisinde çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

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