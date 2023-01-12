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Elazığ’da annesi kızının cenazesini kabul etmemişti! Zühal’in mezarını bakanlık yaptırdı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Elazığ’da annesi kızının cenazesini kabul etmemişti! Zühal’in mezarını bakanlık yaptırdı

Elazığ'da, 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, 12 yaşındaki Zühal Gülersez’in annesi cenazesini kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, önceki gün Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla Zühal Gülersez'in mezarını yaptırdı. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından bir takipçisinin mesajını alıntılayarak, "Hassasiyetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kuruluşlarımızda bakım verdiğimiz vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Zühal’e de son görevimizi yerine getirdik" paylaşımını yaptı.

Kayseri'de, ağır zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Zühal Gülersez, bir süre sonra Erzurum'a götürüldü. Zühal, Erzurum'daki bakımevi kapanınca da 2 yıl önce Elazığ'daki bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu nedeniyle, kısa süre kaldığı bakımevinden özel hastaneye sevk edilen Zühal'in, midesinden PEG (Karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesi) yöntemiyle beslenmesine devam edildi. İki yıldır entübe olarak tedavi gören Zühal, 3 gün önce yaşamını yitirdi. İletişime geçilen annesi, cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, önceki gün Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BAKAN YANIK PAYLAŞTI

Dün öğrenciler ve bazı dernekler Zühal Gülersez'in mezarını ziyaret ederek, dua edip karanfil bırakırken, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla Zühal Gülersez'in mezarını yaptırdı. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından bir takipçisinin mesajını alıntılayarak, "Hassasiyetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kuruluşlarımızda bakım verdiğimiz vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Zühal'e de son görevimizi yerine getirdik" paylaşımını yaptı.

Zühal Gülersez'in mezarını ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Sait Çeçen de "Bakanlık olarak bebek, çocuk, genç, yaşlı, engelli, şehit yakınları ve gazilerimize hizmet veren büyük büyük bir aileyiz. 12 yaşındaki Zühal kızımız da bu büyük ailenin bir ferdiydi. 12 yıldır farklı illerde bizlerden yatılı hizmet almaktaydı. Maalesef tedavi gördüğü bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Vefatından sonra şimdiye kadar yalnız bırakmadığımız gibi Sayın Bakan Derya Yanık Hanımefendi'nin talimatlarıyla kızımıza hemen bir mezar yaptık. Kızımıza şu ana kadar yapmış olduğumuz görevlerle yanında durduğumuz gibi bundan sonra da dualarımızla yalnız bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Çeçen, "Kızımız bu büyük ailenin bir ferdiydi. Bundan sonra da büyük ailenin bir ferdi olarak kalacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz kimsesizlerin kimsesiyiz. Bakanlığımız şu ana kadar hiçbir vatandaşını, yaşlısını, bebeğini sahipsiz bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır. Rabbim bu küçük kızımıza rahmet etsin inşallah. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"BİR ABLA OLARAK GELDİM"

Üniversite öğrencisi Selin Ergün "Benim de ağabeyim Serebral Palsi hastası. Bu kardeşimin de aynı durumunu gördüm ve bir abla olarak buraya geldim. Bu kardeşimizin de ölümü beni sarstı ve o yüzden buraya geldim. Rabbim mekanını cennet etsin inşallah. O zaten bir melek. Mekanı cennet olsun" dedi.

"ELAZIĞ OLARAK SAHİPSİZ BIRAKMADIK"

Lise öğrencisi Emirhan Temiz ise "Yetim ve kimsesiz kardeşimizin mezarını ziyarete geldik. Allah rahmet eylesin. Kuran- Kerim okuduk. Karanfilimizi bıraktık. Elazığ olarak sahipsiz bırakmadık. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Lise öğrencilerinden Ahmet Avcı ise Elazığlılar olarak Zühal G.yi yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Kuran-ı Kerim okuduk, karanfil bıraktık. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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