Antalya yağış ve fırtınaya teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de bölgedeki kayak merkezlerinde an itibariyle ölçülen kar yüksekliklerini Antalya- Saklıkent 48 cm, Isparta- Davraz 55 cm ve Burdur- Yeşilova- Salda 36 cm olarak açıkladı.

AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, Antalya'nın sahil kesiminde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olan yağışların şu ana kadar büyük bir sıkıntı vermediğini, su baskınları dışında ciddi bir ihbarın gelmediğini söyledi.