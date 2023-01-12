Antalya yağış ve fırtınaya teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü
Antalya'da salı gecesinden bu yana etkili olan yağmurla birlikte hızı zaman zaman 120 kilometreyi geçen fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte Kumluca'da metrekareye 145 kilogram yağış düşerken, fırtınanın hızı ise Kemer'de 122 kilometre ölçüldü. Lara bölgesinde çok sayıda iş yerinin camı kırıldı, yollarda kalan araçlar nedeniyle şehir trafiği kilitlendi. Zemin katlardaki evlerde su baskınları yaşandı.
Antalya'da saatteki hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına ile sağanak, Aksu ilçesinde de etkili oldu. Sağanak nedeniyle çok sayıda dere taştı, ekili alanlar su altında kaldı.
Turizm bölgesi Kundu'daki 5 yıldızlı bir otelin çatısının dış kaplaması fırtına nedeniyle uçtu. Oteller bölgesindeki alışveriş mağazaları da zarar gördü. Fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin camları patladı.
Giyim mağazası çalışanı Durmuş Ateş, "Sabah geldiğimizde camlar patlamış, eşyalar etrafa saçılmıştı. Cam kırıklarını toparlayıp, eşyaları yerleştirmeye çalışıyoruz" dedi. Başka bir işletmeci Ali Balık ise "Fırtına gelince camları patlatıp, içeriyi komple dağıtmış. Eşyalar etrafa dağılmış. Kartonpiyorler rüzgarın hızıyla sökülmüş" diye konuştu. İlçede oluşan hortum ise domates ve çilek seralarına zarar verdi.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, saat 02.00 sıralarında başlayan kar yağışı sürüyor. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü de bölgedeki kayak merkezlerinde an itibariyle ölçülen kar yüksekliklerini Antalya- Saklıkent 48 cm, Isparta- Davraz 55 cm ve Burdur- Yeşilova- Salda 36 cm olarak açıkladı.
AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, Antalya'nın sahil kesiminde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olan yağışların şu ana kadar büyük bir sıkıntı vermediğini, su baskınları dışında ciddi bir ihbarın gelmediğini söyledi.
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