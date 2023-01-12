Çanakkale Bayramiç’te kan donduran vahşet! Köpekler açlıktan birbirlerini yedi

İSYAN ETTİLER

Gördükleri manzara karşısında şoka giren ve barınaktaki katliama isyan eden Morpati Derneği üyeleri "Bu hayvanlar hep açlar. Güneş görmeyen o odalarda, kakalarıyla yaşamaya çalışıyorlar. Sularında fare ölüleri bile bulduğumuz zaman oldu.Yavruları almayın dedikçe insanların baktığı hayvanları alıyorlar. Orası hastalık dolu. Hepsi gençlik ve parvo hastalığına yakalanıyor ve bundan dolayı can çekişerek ölüyorlar." diyerek tepkilerini dile getirdiler.

VETERİNER SÜREKLİ İZİNDE

Sabah'ın haberine göre, barınakta görevli F.E.'nin sürekli izinde olduğunu belirten üyeler "Burada muhatap bulmak çok zor. Veteriner sürekli izinde. Bu bakımsız yere zabıtalar yasal olmadığı halde sürekli toplama yapıyor. Belediye işbirliğine de yanaşmıyor. Mama boruları var doldurmuyorlar. Biz doldurduğumuzda hayvanları hazıra alıştırmayın diyorlar.Yerel hayvan koruma görevlisi olduğumuz halde bizi geçici bakım evi diyerek içeri almıyorlar.Bu vicdansızlıktır" dediler.