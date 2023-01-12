Çanakkale Bayramiç’te kan donduran vahşet! Köpekler açlıktan birbirlerini yedi
Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, köpeklerin açlıkta birbirini parçalayıp, yedikleri görüntüleri Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir skandal da Bayramiç Belediyesi’nden geldi. Barınakta kalan onlarca hayvanın aç ve susuzluktan birbirlerini yediği, hastalığa yakalananların ise acı içinde kıvranarak can verdiği ortaya çıktı. Barınakta görevli veterinerin sürekli izin kullandığı ve barınakla ilgilenmediği iddia edilirken Çanakkale Morpati Derneği Başkanı Emine Akın, yaşananlara isyan etti.
Bayramiç Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeklere kötü davranıldığı, aç ve susuz bırakılarak ölüme terk edildiği yönündeki iddialar hayvanseverleri harekete geçirdi. Belediyeye ait barınağa giden Çanakkale Morpati Derneği üyeleri; hayvan barınağına gizlice girerek o anları cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı.
ÖLÜME TERK EDİLMİŞLER
Görüntüler de onlarca hayvanın parçalanarak öldüğü, bazı hayvanların hastalığa yakalanarak can çekiştiği gözler önüne serildi. Bakımsızlıktan hayvanların birbirlerini yediği, hayvanların su kaplarında farelerin dolaştığı ortaya çıktı.
İSYAN ETTİLER
Gördükleri manzara karşısında şoka giren ve barınaktaki katliama isyan eden Morpati Derneği üyeleri "Bu hayvanlar hep açlar. Güneş görmeyen o odalarda, kakalarıyla yaşamaya çalışıyorlar. Sularında fare ölüleri bile bulduğumuz zaman oldu.Yavruları almayın dedikçe insanların baktığı hayvanları alıyorlar. Orası hastalık dolu. Hepsi gençlik ve parvo hastalığına yakalanıyor ve bundan dolayı can çekişerek ölüyorlar." diyerek tepkilerini dile getirdiler.
VETERİNER SÜREKLİ İZİNDE
Sabah'ın haberine göre, barınakta görevli F.E.'nin sürekli izinde olduğunu belirten üyeler "Burada muhatap bulmak çok zor. Veteriner sürekli izinde. Bu bakımsız yere zabıtalar yasal olmadığı halde sürekli toplama yapıyor. Belediye işbirliğine de yanaşmıyor. Mama boruları var doldurmuyorlar. Biz doldurduğumuzda hayvanları hazıra alıştırmayın diyorlar.Yerel hayvan koruma görevlisi olduğumuz halde bizi geçici bakım evi diyerek içeri almıyorlar.Bu vicdansızlıktır" dediler.
OY KULLANMADIKLARI İÇİN BU ZULÜM
Barınak hakkında sürekli şikayet aldıklarını belirten Çanakkale Morpati Derneği Başkanı Emine Akın ise "Bayramiç Belediyesi'nin Çanakkale Belediyesi'nden dersler çıkartacağını düşünmüştük ama maalesef umursamazlık burda da ortaya çıktı. O canlılarımızın hali içler acısı. Başkan "bunlar zaten oy vermiyor" diye düşünüp atmış bir köşeye. Fakat vicdanında bir sesi var. Sonuna kadar o canlıların biz takipçisi olacağız" dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ortaya çıkması ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından Milli Parklar Şube Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında barınağı inceleyen ekipler; veteriner hekimi F.A. ve barınaktan sorumlu S.T.'nin ifadesine başvurdu.
ÇANAKKALE BELEDİYESİ'NDE YAŞANMIŞTI
Aynı olay geçtiğimiz Mart ayında Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanmıştı. Belediye ait hayvan barınağında açlıktan birbirine yiyen köpeklerin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekerken CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın barınak ziyareti sırasında bile, barınaktaki yasaklı ırkların açlıktan birbirlerini yemeye devam ettiği ortaya çıkmıştı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında barınaktan sorumlu Başkan yardımcısı İrfan Mutluay ve veteriner hekimi Mustafa Cesur görevlerinden bir süre uzaklaştırılmıştı.
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