Antalyalı seracı hayatının şokunu yaşadı! Fırtına söküp attı

"HASAT ZAMANI BÖYLE BİR OLAY OLDU"

Kurşunlu Mahallesi'nde üreticilik yapan Bahattin Cihan, 15 dakika yağan dolunun seralarında büyük hasar meydana getirdiğini ve ürünlerin kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Cihan, "Buradaki derenin dolmasından dolayı gece 21.00'de su seramıza hareket ederek seranın içine geldi. 3 dönümlük sera alanımıza zarar verdi. Burada ki dere temizlenirse bu olayda belki de önlenmiş olacak; ilgili kişilere seslenmek istiyorum, bu derenin yıllık temizlenmesi için gereken neyse yapılmasını istiyoruz. Sera alanımız toplam 13 dekar ve burada Kaliforniya biber ekiyoruz. Her sene bu dere taşmakta ve bu olay meydana geliyor. Dolu yağışı 15 dakika sürdü. Seranın olukları dahi doldu. Yan tarafımızda ki seranın oluklarının dolu ile birikmesi sonucu naylonlarını da yırttı, oluklarını göçertti. Şuan da tam olarak hasar tespit yapamadık ama 3 dönümlük yerimizi su bastı. Hasat zamanı böyle bir olay oldu" dedi.