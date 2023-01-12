Antalyalı seracı hayatının şokunu yaşadı! Fırtına söküp attı
Antalya’da dün gece etkili olan fırtına ve dolu yağışı; seraların plastik örtülerini yırttı, demirlerini uçurdu. Aksu ilçesinde Kaliforniya biberi ve çilek seralarında hasarlar oluştu. Gece şiddetli esen fırtına ve dolu yağışının verdiği zarar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Sabah serasına gelen üretici serayı yerinde göremeyince şoke oldu.
Antalya'da dün sabah başlayan yağmur gece şiddetini artırarak Aksu ilçesinde dolu yağışı ve fırtınaya çevirdi. 15 dakika yağan dolu, dönümlerce alanda zarara yol açtı. Kurşunlu Mahallesinde Kaliforniya biber seralarının plastik örtüleri yırtıldı, ürünler dolunun etkisiyle hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Kundu Mahallesi'nde ise gece başlayan fırtına da bir çok seranın plastikleri ve demirleri uçtu.
"HASAT ZAMANI BÖYLE BİR OLAY OLDU"
Kurşunlu Mahallesi'nde üreticilik yapan Bahattin Cihan, 15 dakika yağan dolunun seralarında büyük hasar meydana getirdiğini ve ürünlerin kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Cihan, "Buradaki derenin dolmasından dolayı gece 21.00'de su seramıza hareket ederek seranın içine geldi. 3 dönümlük sera alanımıza zarar verdi. Burada ki dere temizlenirse bu olayda belki de önlenmiş olacak; ilgili kişilere seslenmek istiyorum, bu derenin yıllık temizlenmesi için gereken neyse yapılmasını istiyoruz. Sera alanımız toplam 13 dekar ve burada Kaliforniya biber ekiyoruz. Her sene bu dere taşmakta ve bu olay meydana geliyor. Dolu yağışı 15 dakika sürdü. Seranın olukları dahi doldu. Yan tarafımızda ki seranın oluklarının dolu ile birikmesi sonucu naylonlarını da yırttı, oluklarını göçertti. Şuan da tam olarak hasar tespit yapamadık ama 3 dönümlük yerimizi su bastı. Hasat zamanı böyle bir olay oldu" dedi.
ŞİDDETLİ FIRTINA SONRASI SERASINI BULAMADI
Kundu Mahallesi'nde 16 dekar alanda çilek üreticiliği yapan Mahsun Eröz, gece başlayan fırtına sonrası dışarı çıkamadıklarını saat 22.00 'de çok fazla seslerin geldiğini söyledi. Sabah serasına geldiğinde gördüğü manzaraya inanamayan üretici Eröz o anları şöyle anlattı: "Sabahın ilk saatlerinde buraya geldik baktık seramızın demirleri ve plastik örtülerinin ortadan kaybolduğunu gördük. Etrafı gezdik, araçla aradık. Uçmuş bir yere düşmüştür düşüncesiyle her yere baktık. Ortada ne seralarımızın ne naylonu nede demiri var. çok mağdur durumdayız. Büyük zararımız var. Bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız bir durum. Gören herkes şaşırıyor. Tam hasat zamanı bunu yaşadık".
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