Antalya’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Perşembe Antalya’da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği açıklamalar...

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Kepez ilçesine 65.5, Muratpaşa'ya 55.5, Serik'e 42 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı ise Kumluca'da 71.3, Kemer'de 66, Konyaaltı'nda 60 kilometreye kadar ulaştı. Antalya'da hayatı olumsuz etkileyen yağmur ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.