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Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Perşembe Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği açıklamalar...

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Giriş Tarihi: 11.01.2023
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Antalya’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Perşembe Antalya’da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği açıklamalar...

"Antalya'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre birçok ilde fırtına etkili olacak. Antalya'da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Veliler ve öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Perşembe Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği açıklamalar...

"Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Perşembe Antalya'da okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, gece saatlerde kuvvetli rüzgar ile birlikte etkili oldu. Hızı 60 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Perşembe Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği açıklamalar...

ANTALYA HAVA DURUMU

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış hayatı felç etti.

Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birleşti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçlar yerinden söküldü.

Zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkisi ile Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu.

Boyu zaman zaman 5-6 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini döverken, dalgaları izlemeye gelenler de o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Lodos nedeniyle sahile define avcıları da akın etti.

Ellerinde elektronik dedektörlerle dalgaların aşındırdığı sahilde yürüyerek değerli eşya arayan vatandaşlar, rüzgara ve yağmura aldırış etmedi.

SAKLIKENT'E KAR YAĞDI

Antalya'nın zirvesi olarak bilinen Saklıkent Kayak Merkezi'ne de ilk kar yağışı gerçekleşti. Dakikalar içinde beyaza bürünen zirvede karpostalları aratmayacak görüntü oluştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Kepez ilçesine 65.5, Muratpaşa'ya 55.5, Serik'e 42 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı ise Kumluca'da 71.3, Kemer'de 66, Konyaaltı'nda 60 kilometreye kadar ulaştı. Antalya'da hayatı olumsuz etkileyen yağmur ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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