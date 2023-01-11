Dalgaların boyu 6 metreyi aştı! Fırtına önüne geleni yıktı geçti! Antalya'da hayat durma noktasına geldi

Yılbaşında güzel havanın etkisini sürdürdüğü Antalya'da dün gece başlayan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. 60 kilometreyi geçen fırtına, şehrin birçok noktasında ağaçları, elektrik direklerini devirdi, Konyaltı'ndaki şemsiyeler yırtıldı. Vatandaşlar ise boyu 6 metreyi bulan dalgaları izlemek için sahile akın etti. A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu o noktadan detayları aktardı. Uzunoğlu, hava şartlarından dolayı konuşmakta ve ayakta durmakta güçlük çekti.