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Dalgaların boyu 6 metreyi aştı! Fırtına önüne geleni yıktı geçti! Antalya'da hayat durma noktasına geldi

Yılbaşında güzel havanın etkisini sürdürdüğü Antalya'da dün gece başlayan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. 60 kilometreyi geçen fırtına, şehrin birçok noktasında ağaçları, elektrik direklerini devirdi, Konyaltı'ndaki şemsiyeler yırtıldı. Vatandaşlar ise boyu 6 metreyi bulan dalgaları izlemek için sahile akın etti. A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu o noktadan detayları aktardı. Uzunoğlu, hava şartlarından dolayı konuşmakta ve ayakta durmakta güçlük çekti.

Giriş Tarihi: 11.01.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 13:00
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Dalgaların boyu 6 metreyi aştı! Fırtına önüne geleni yıktı geçti! Antalya’da hayat durma noktasına geldi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antalya'da, dün akşam saatlerinde yağmur başladı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte fırtına etkili oldu.

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Dalgaların boyu 6 metreyi aştı! Fırtına önüne geleni yıktı geçti! Antalya’da hayat durma noktasına geldi

Fırtına nedeniyle çöp konteynerleri ve ağaçlar devrildi. Zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Dalgaların boyu 6 metreyi aştı! Fırtına önüne geleni yıktı geçti! Antalya’da hayat durma noktasına geldi

Fırtınanın etkisi ile Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Sahildeki plaj işletmelerinin şemsiyeleri yırtıldı. Boyu zaman zaman 5-6 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridine vurdu.

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Dalgaların boyu 6 metreyi aştı! Fırtına önüne geleni yıktı geçti! Antalya’da hayat durma noktasına geldi

Dalgaları izlemeye gelenler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Lodos nedeniyle sahile defineciler de akın etti. Ellerinde elektronik dedektörlerle dalgaların aşındırdığı sahilde yürüyerek değerli eşya arayanlar, rüzgara ve yağmura aldırış etmedi.

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Dalgaların boyu 6 metreyi aştı! Fırtına önüne geleni yıktı geçti! Antalya’da hayat durma noktasına geldi

SAKLIKENT'E KAR YAĞDI

Antalya'nın zirvesi olarak bilinen Saklıkent Kayak Merkezi'ne de ilk kar yağdı. Kayak merkezi, dakikalar içinde beyaza büründü. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Kepez ilçesine 65,5, Muratpaşa'ya 55,5, Serik'e 42 kilogram yağış düştü.