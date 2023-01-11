Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olur 2023? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
"Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olur 2023?" sorusunun yanıtı sorgualanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik yerleri seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olur 2023? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
"Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olur 2023? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Şubat sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler için celp ve sevk tarihleri MSB tarafından duyuruldu. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olur 2023? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023
Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023
Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
Yükümlüler, Askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
Yükümlüler bu duyuru metnine https://MSB.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.
30 KASIM'A KADAR YOKLAMA YAPTIRANLAR OCAK CELBİNE YETİŞECEK
Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 30.11.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
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- Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olur 2023? Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
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