Kar ekinin yorganıdır ☃ Meteoroloji o illeri uyardı: 20 santimin üstünde olacak | Hangi illere kar yağacak? | Lapa lapa değil yoğun yağacak
Son günlerde hava sıcaklıları birden düşerken bazı bölgelerde kar ve sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlarken bazı illere sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulundu. Yapılan tahminlerde Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve 20 santimin üzerinde kar yağışı olacağı uyarısında bulunuldu. Peki hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte son dakika hava durumu raporu...
Ocak ayında olmamıza rağmen hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bazı illerde başlayan kar ve sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaşırken, birçok ile sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.
20 SANTİMİN ÜSTÜNDE OLACAK
Meteoroloji günlük hava durumu tahminini paylaşırke bazı illerde kar kalınlığının 20 cm üstünde olacağını belirtti.
Yapılan açıklamada "Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.
UYARILAR
KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ULUDAĞ'A KAR YAĞDI
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda Bursa ve İstanbul'a yağışın geldiğini belirtti.
ÇOK CİDDİ MİKTARDA YAĞIŞ ALACAKLAR
Ökten hava durumu radarı paylaşarak bazı illere uyarılarda bulundu. Ökten "Muğla ve Antalya çok ciddi miktarda yağış alacak. Özellikle Antalyalılar tedbirli olmalı. Antalya'da 10 günlük toplamda 300 mm yağış bekleniyor. Yeşil az, mavi orta, kırmızı kuvvetli, mor şiddetli, gri aşırı, kahverengi afet riski..." dedi.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU PAYLAŞILDI
16 OCAK PAZARTESİ
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğu kesimleri ile İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, İç kesimleri ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinde Kütahya ve Afyon çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere yağmurlu
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kerimlerinde (1200 m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri ile gece ve sabah saatlerinde il genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 4°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu
VAN °C, 4°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu
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