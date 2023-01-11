Kar ekinin yorganıdır ☃ Meteoroloji o illeri uyardı: 20 santimin üstünde olacak | Hangi illere kar yağacak? | Lapa lapa değil yoğun yağacak

UYARILAR

KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.