Kayseri’de komşusunun öldürdüğü Nazan’ın eşiyle son telefon konuşması ortaya çıktı! “Acil yetiş”
Kayseri’de bina kapısının kırılması sebebiyle husumetli olduğu yöneticinin eşi, karşı komşusu Nazan Çatbaş‘ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Kayaķıran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Nazan Çatbaş’ın şikayetçi eşi Mehmet Çatbaş'ın, “Nazan beni arayarak, ‘karşı komşunun oğlu beni bıçakladı. Çok kötüyüm. Acil yetiş’ dedi” şeklindeki ifadesine yer verildi. Mustafa Kayakıran'ın ise ifadesi ‘pes’ dedirtti.
Kayseri'de yaşanan olay, geçen yıl 14 Ekim'de Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanda yönetici olan Mehmet Çatbaş ile karşı komşuları arasında, binada bulunan bir kapının kırılması nedeniyle husumet oluştu.
Nazan Çatbaş, asansörden inip binanın önüne çıktığı sırada karşı komşularının oğlu Mustafa Kayaķıran ile karşılaştı. 2 çocuk annesi Çatbaş, Kayakıran'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çatbaş, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mustafa Kayakıran ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, Mustafa Kayakıran hakkında, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.
"ACİL YETİŞ"
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, maktul Nazan Çatbaş'ın şikayetçi eşi Mehmet Çatbaş'ın ifadesine de yer verildi. Çatbaş, "Nazan beni arayarak, 'karşı komşunun oğlu beni bıçakladı. Çok kötüyüm. Acil yetiş' dedi" ifadelerini kullandı.
Suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Kayakıran ise verdiği ifadede, "Bu olayla benim bir alakam yok. Ben bir şey bilmiyorum. Polisler evimize geldi. Neden bizim eve geldiklerini anlamadım. Kıyafetlerimin neden kan olduğunu bilmiyorum. Suçsuzum" dedi.
Mustafa Kayakıran'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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