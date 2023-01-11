Kayseri’de komşusunun öldürdüğü Nazan’ın eşiyle son telefon konuşması ortaya çıktı! “Acil yetiş”

Suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Kayakıran ise verdiği ifadede, "Bu olayla benim bir alakam yok. Ben bir şey bilmiyorum. Polisler evimize geldi. Neden bizim eve geldiklerini anlamadım. Kıyafetlerimin neden kan olduğunu bilmiyorum. Suçsuzum" dedi.

Mustafa Kayakıran'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.