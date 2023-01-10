Etek altı sapığından iğrenç arşiv! Kimliği şoke etti | 100'den fazla kadının fotoğrafı çekip klasör yapmış: Leoparlı kadın, mavili tatlı kız...
Erzurum'dan İstanbul’a gelen okul müdürü Hakan K. halka açık yerlerde gizlice kadınların etek altı görüntülerini çekti. 100’den fazla kadına ait fotoğraf ve videoyu arşivlediği belirlenen K. hakkındaki iddiaları kabul ederken tutuklandı.
İstiklal Caddesi'nden Kadıköy'e kadar birçok yeri gezen Hakan K. iddiaya göre cep telefonuyla sokakta, metroda ya da parkta etekli gördüğü kadınların gizlice etek altı fotoğraflarını çekti.
Hakan K. bu şekilde yaklaşık 100 kadının fotoğraf ve videolarını telefonunda özel klasörlere ayırarak arşivledi. Kadınları hatırlamak için bir de yöntem geliştiren Hakan K., klasörlere "eteği g..üne sığmayan", "leoparlı kadın", "kod valizli", "lila şortlu", "mavili tatlı kız" gibi sapıkça isimler koydu.
Hamza E. isimli vatandaşın 16 Aralık'ta olaya tanık olması ve tepki vermesi üzerine Hakan K. gözaltına alındı.
Hakkındaki iddiaları kabul eden Hakan K. "Senelik izin alarak İstanbul'a geldim. Burada bulunduğum süreçte birçok kadının gizlice etek altı fotoğrafını çektim. Bugünse yakalandım" diyerek pişman olduğunu söyledi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kullanma" suçundan tutuklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakan Yelbiz kimdir, neden öldü? Nereli, kaç yaşında? Ünlü müzisyen sevenlerini yasa boğdu! Son dakika haberi
- BUGÜN okul var mı, yok mu? Hangi illerde okullar tatil edildi? 10 Ocak 2023 Salı Kar tatili olan iller LİSTESİ...
- BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Ocak 2023 Güncel AKARYAKIT FİYATLARI
- YALI ÇAPKINI fragmanı ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 17. bölüm ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını Sultan Ferit'in neyi oluyor?
- Ömer dizisi konusu ne, Nerede çekiliyor? Gerçek hayat hikayesi mi? Kimi anlatıyor? Ömer dizisi NE ZAMAN? İşte oyuncu kadrosu
- Gareth Bale kimdir, kaç yaşında? Futbolu bıraktı mı, Neden bıraktı? Sakatlandı mı? Bale hangi takımda?
- OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ 2023 | Avrasya Tüneli, Osmangazi köprüsü ne kadar, zam gelecek mi? Güncel fiyat listesi
- ALANYASPOR-TS MAÇ SONUCU | Alanyaspor-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? MAÇ özeti
- Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA | ÇIKTI MI, Ne zaman çıkacak? Öğretmen, hemşire, polis... Belediye işçilerine kadro verildi mi? Şartları neler?
- Erken seçim olacak mı, tarih öne çekilir mi? 2023 seçimi ne zaman, hangi ayda yapılacak? 18 Haziran 2023...
- Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 9 Ocak 2023 Kabine kararları...
- SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak'ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var?