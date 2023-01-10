10 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kaz Dağları’nda yangın!

Kaz Dağları’nda yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2023
ABONE OL
Kaz Dağları’nda yangın!

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları’nda ormanlık alanda örtü yangı çıktı. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA