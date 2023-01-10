10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri 2023 | Çalışan Gazeteciler Günü nedir, ilk ne zaman kutlandı?

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Toplumun gerçek ve doğru bilgiye ulaşmasına aracılık ederek sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sunan gazetecileri onurlandırmak adına her yıl kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü, dünya genelinde 10 Ocak'ta kutlanıyor. Peki, Çalışan Gazeteciler Günü nedir, ilk ne zaman kutlandı? İşte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri...

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI

* Her yıl 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Gazeteciler farklı ortamlarda, kimi zaman zor koşullarda çalışmalarını sürdürerek haber, fotoğraf ve görüntü üretmeye çalışıyorlar. Gazeteciler, özellikle çatışma ortamları ve protesto eylemlerinde tehlike altında görev yapıyor. Bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum.