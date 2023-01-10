10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri 2023 | Çalışan Gazeteciler Günü nedir, ilk ne zaman kutlandı?
Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü... Basın mensuplarının haklarını düzenleyen yasanın yürürlüğe girişinin yıl dönümü olan Çalışan Gazeteciler Günü, dünya genelinde her yıl 10 Ocak'ta kutlanıyor. Gazeteci yakınlarına bu özel günde kutlama mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel mesajları araştırmaya başladı. Peki, Çalışan Gazeteciler Günü nedir, ilk ne zaman kutlandı? İşte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri...
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Toplumun gerçek ve doğru bilgiye ulaşmasına aracılık ederek sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sunan gazetecileri onurlandırmak adına her yıl kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü, dünya genelinde 10 Ocak'ta kutlanıyor. Peki, Çalışan Gazeteciler Günü nedir, ilk ne zaman kutlandı? İşte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri...
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI
* Her yıl 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Gazeteciler farklı ortamlarda, kimi zaman zor koşullarda çalışmalarını sürdürerek haber, fotoğraf ve görüntü üretmeye çalışıyorlar. Gazeteciler, özellikle çatışma ortamları ve protesto eylemlerinde tehlike altında görev yapıyor. Bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum.
* Gazeteciler farklı ortamlarda, kimi zaman zor koşullarda çalışmalarını sürdürerek haber, fotoğraf ve görüntü üretmeye çalışıyorlar. Bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.
* Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet, zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak etmektedir. Bu bağlamda basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.
* Görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için basın mensuplarımızın çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik düzenlemelerin kutlandığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün tüm basın mensuplarımıza kutlu olmasını diliyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
* Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
* Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız.
* 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen siz değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ederim.
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?
Basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan "212 sayılı Kanun"un 4 Ocak 1961'de kabul edilip, 10 Ocak 1961'de Resmi Gazete'de yayımlanması, gazetecilik mesleğinin dönüm noktası oldu.
"İş sözleşmelerinin yazılı yapılması", "sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması"nı da içeren ve gazetecilere sosyal haklar veren kanun, bazı gazete sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı.
"9 PATRON OLAYI"
Yasayla kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazete sahibi, "212 sayılı Yasa" ve "Basın İlan Kurumunun Oluşmasına İlişkin 195 sayılı Yasa"nın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden ortak bildiriye imza attı ve gazetelerin baskısını 3 günlüğüne durdurduklarını duyurdu.
"9 Patron Olayı" olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca "Basın" adlı bir gazete yayımlamaya karar verdi. Basın gazetesi, 11 Ocak'ta faaliyetine başlayıp 3 günlük boykot sırasında düzenli yayınını sürdürdü
HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİLERİN ANILDIĞI BİR GÜN OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR
Bu gelişmelerin ardından 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı ve 1971'de "Çalışan Gazeteciler Günü" ismini aldı.
10 Ocak, basın mensuplarını onurlandırmak için sadece Türkiye'de kutlanmasının dışında, haber uğruna görev başında hayatını kaybeden gazetecilerin anıldığı bir gün olma özelliği de taşıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri 2023 | Çalışan Gazeteciler Günü nedir, ilk ne zaman kutlandı?
- Hakan Yelbiz kimdir, neden öldü? Nereli, kaç yaşında? Ünlü müzisyen sevenlerini yasa boğdu! Son dakika haberi
- BUGÜN okul var mı, yok mu? Hangi illerde okullar tatil edildi? 10 Ocak 2023 Salı Kar tatili olan iller LİSTESİ...
- BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Ocak 2023 Güncel AKARYAKIT FİYATLARI
- YALI ÇAPKINI fragmanı ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 17. bölüm ne zaman, hangi gün? Yalı Çapkını Sultan Ferit'in neyi oluyor?
- Ömer dizisi konusu ne, Nerede çekiliyor? Gerçek hayat hikayesi mi? Kimi anlatıyor? Ömer dizisi NE ZAMAN? İşte oyuncu kadrosu
- Gareth Bale kimdir, kaç yaşında? Futbolu bıraktı mı, Neden bıraktı? Sakatlandı mı? Bale hangi takımda?
- OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ 2023 | Avrasya Tüneli, Osmangazi köprüsü ne kadar, zam gelecek mi? Güncel fiyat listesi
- ALANYASPOR-TS MAÇ SONUCU | Alanyaspor-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? MAÇ özeti
- Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA | ÇIKTI MI, Ne zaman çıkacak? Öğretmen, hemşire, polis... Belediye işçilerine kadro verildi mi? Şartları neler?
- Erken seçim olacak mı, tarih öne çekilir mi? 2023 seçimi ne zaman, hangi ayda yapılacak? 18 Haziran 2023...
- Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 9 Ocak 2023 Kabine kararları...