Aydın’daki patlamada eşini ve kızını kaybetmişti! Acılı baba: "Benim yuvamı söndürdüler"
Aydın'nın Nazilli ilçesinde bir dönercide meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi. Patlamada iki kızını, eşini ve yeğenini kaybeden 4 çocuk babası Musa Karaboğa, “Benim yuvamı söndürdüler. Bu resmen katliam. Yangın değil cinayet. Cep telefonu ile çekim yapacaklarına yangına müdahale etselerdi belki de eşim çocuklarım, yeğenim akrabalarım kurtulacaktı” dedi.
Nazilli'de bir döner salonunda 30 Aralık 2022 tarihinde patlama meydana geldi. Patlamada Neslihan Karaboğa, kızları 4 yaşındaki Cansu Karaboğa, 11 yaşındaki Lale Nur Karaboğa ve yeğeni 11 yaşındaki Gamze Karaboğa, akrabası Fatma Danaş ile Emine Düztepe ve kızı 14 yaşındaki İrem Düztepe hayatını kaybetti. Mustafa Görkem Balkık, Cennet Yeldi, Merve Bayar, Osman Sakızcı ve Hasan Pehlivan ise yaralandı. Vücudunun yüzde 80'inde ağır yanıklar oluşan Cennet Yeldi de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından 2 iş yeri sahibi, tüp gaz bayii ve işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden iş yeri sahipleri Leyla Yılmaz ve Faruk Yılmaz ile tüp gaz firması sahibi Ali Barak, tüp değiştirmek için Barak ile restorana geldiği belirlenen Hasan Pehlivan, tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tedavisinin ardından gözaltına alınan 20 yaşındaki Mustafa Görkem Balkık da tutuklandı.
ACILI AİLE KONUŞTU
Sabah'ın haberine göre, patlamada kızları Cansu ve Lale ile 18 yıllık eşi Neslihan ile yeğeni Gamze Karaboğa'yı kaybeden 4 çocuk babası Musa Karaboğa yaşamına 14 yaşındaki Oğulları İzzet ve 17 yaşındaki Ferhat ile devam ediyor. Acılı baba Musa Karaboğa, "Benim yuvamı söndürdüler. Bu resmen katliam. Yangın değil cinayet. Cep telefonu ile çekim yapacaklarına yangına müdahale etselerdi belki de eşim çocuklarım, yeğenim akrabalarım kurtulacaktı" dedi.
"BİR ŞEY OLACAĞI İÇİME DOĞDU"
Eşi Neslihan Karaboğa'ya olay günü 'Çok geç oldu gitmeyin' dediğini anlatan Musa Karaboğa, "Sanki bir şey olacağı içime doğdu. 'Geç oldu, gitmeyin' dedim. Ama yılbaşı hediyesi alıp geleceklerini söyledi. 4 yaşındaki kızım Cansu'mun ayakkabılarını kendi ellerimle giydirdim. Hatta ayakkabısını ters giydirmiştim, düzelttim. Keşke giydirmeseydim de gitmeselerdi" dedi. Eşinin ve kızlarının mezarı başında dua eden gözü yaşlı baba Musa Karaboğa, "Eşim portakallı gazozu, kızlarım da kolayı çok severdi. Aynı şekilde yeğenim Gamze, akrabam Fatma da kolayı çok severdi. O yüzden mezarlarına kola ve gazoz koyduk" dedi.
"BİLSEYDİM GÖNDERMEZDİM"
Samsun'dan Aydın'ın Kuyucak ilçesine geldiklerini anlatan Musa Karaboğa, "4-5 yıl önce Bafra ilçesinden Kuyucak merkeze taşındık. Ben gündelik inşaat işlerinde çalışıyorum. Eşimle birlikte hasta da bakıyorduk. Olayın yaşandığı gün eşim kızlarım ve yeğenim yılbaşı alışverişi için Nazilli'ye gitti. Bunların olacağını bilseydim göndermezdim. Nereden bilebilirim" dedi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Musa Karaboğa, "Acılı günlerimizde yanımızda oldular. Özellikle valimize teşekkür ederim. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş'a da desteğinden dolayı teşekkür ederim" dedi.
"BİR KİŞİ BİLE MÜDAHALE ETMEDİ"
Yangında kızı Gamze Karaboğa'yı kaybeden inşaat işçisi 4 çocuk babası Ferhat Karaboğa, "Gereken cezayı çeksinler. Ben yandım başkaları yanmasın. Benim içime öyle bir ateş düştü ki kimse anlayamaz. Kimse benim yangımı söndüremez. Birlik beraberlik bitmiş. Fotoğraf ve video çekiyorlar kimse yardım etmiyor. Onlar orada yanıyor. Biriniz de cesaret edemediniz mi? Bir kişi bile müdahale etmedi. Orada yangını görüp müdahale etmeyen herkes eve dönünce yastığa başlarını koyunca 'keşke yardım etseydik' dediler. Onları Allah'a havale ediyorum. Bir taş atıp Yangın tüpü yok. Dönercide üst kata giden kapı kilitlenmiş. Yangın merdiveni yok. Allah kimseye yaşatmasın. 11 Ocak'ta doğum günüydü. Teyzesi ile doğum günün kutlayacaktı. 12 yaşına girecekti. Dersleri çok iyiydi. Çok başarılıydı. Mühendis olmak istiyordu. Ben de 'seni okutacağım babacığım' dedim. Ama kısmet olmadı" dedi.
"AİLEMİZ YANGINDA YOK OLDU"
Olayda 5 torununu, bir kızını ve gelinini kaybeden 77 yaşındaki dede Musa Karaboğa, "5 yıl önce felç geçirdim. Tekerlekli sandalye ile yaşamımı sürdürüyorum. Ailemiz yangında yok oldu. Çok üzgünüz. Buna sebep olanlar en ağır cezaya çarptırılsın. Sonuna kadar torunlarımın kızımın ve gelinimin hesabını soracağız" dedi.
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