Adana'da polisi alarma geçiren olay! Öğrenciler evlerinin bahçesinde el bombası buldu
Adana’nın Kozan ilçesinde evlerinin bahçesinde el bombası bulan öğrenciler polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken bombanın içinin boş olduğu tespit edildi.
Olay, Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak üzerinde bulunan tek katlı evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrenciler yaşadıkları evin bahçesinde peçete içerisine sarılmış bir cisim fark etti.
Cismi bombaya benzeten öğrenciler hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bomba imha ekipleri yaptıkları incelemelerde bombanın içerisinin boşaltılmış olduğunu belirlerken, el bombası incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kozan Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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