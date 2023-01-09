Adana’da polisi alarma geçiren olay! Öğrenciler evlerinin bahçesinde el bombası buldu

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bomba imha ekipleri yaptıkları incelemelerde bombanın içerisinin boşaltılmış olduğunu belirlerken, el bombası incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.