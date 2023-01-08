Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı ⛄ Salı günü yağışlar başlıyor | Hangi kar hangi ilde yağmur yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye son 52 yılın en sıcak Aralık ayını geçirirken, ocak ayı olmasına rağmen yaz havası yaşanıyor. Vatandaşlar kar ne zaman yağacak? sorularına yanıt ararken, Meteoroloji, bu hafta Ankara, Afyonkarahisar ve Kütahya başta olmak üzere lapa lapa kar yağacağı 41 kenti açıkladı. Uzmanlar ise İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusuna yanıt verdi.
Türkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, beklenen yağışların henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar, soğuk havaların Ocak ayının 15'inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde etkisini gösterebileceğini düşünüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaşırken, Ankara, Afyonkarahisar ve Kütahya başta olmak üzere kar yağışının etkili olacağı 41 kenti açıkladı.
METEOROLOJİ'DEN 41 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporlarına göre; 9 - 14 Ocak tarihleri arasında 41 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışı beklenen iller şunlar:
"Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane,
Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat."
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? TARİH VERİLDİ
Türkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen yağışların henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar, soğuk havaların Ocak ayının 15'inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde etkisini gösterebileceğini düşünüyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen soğuk havaların ülke genelinde henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar Aralık ve Ocak ayının ilk haftasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk havaların, Ocak ayı ortalarında etkisini artıracağını düşünüyor.
Ocak ayının 15'inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde soğuk havaların etkili olabileceğini aktaran uzmanlar, 'kara kış' diye tabir edilen soğukların henüz görünürde olmadığını söyledi. Uzmanlar, ayın ortalarından sonra Marmara, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesini beklediklerini kaydetti.
İklim değişikliği de küresel sorunlar listesinde yer alırken, buna bağlı olarak mevsim normallerinin dışında hava olayları da yaşanmaya devam ediyor. Ani ve anormal yağışlar, aşırı sıcaklıklar tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiliyor. Türkiye, sonbahar mevsiminde hemen hemen hiç yağış almadı. Kış mevsiminin ilk aylarında da kurak bir soğuk etkisini sürdürdü. Öte yandan Avrupa'da da mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı devam ediyor. Polonya, Danimarka ve Çekya'nın da olduğu 8 ülkede en sıcak Ocak ayının yaşandığı açıklanmıştı.
"ARALIK AYI MAALESEF KIŞ MEVSİMİNİN İLK AYI OLMASINA RAĞMEN KURAK GEÇTİ"
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sonbahar aylarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini aktaran Özdemir, "Hemen hemen bu aylarda hiç yağış almadık. Aralık ayı maalesef kış mevsiminin ilk ayı olmasına rağmen kurak geçti. Mevsim normallerinin ortalama 8 derece üzerinde bir sıcaklık ile seyretti. Ocak ayının ilk haftası da bu şekilde geçiyor. Bu durum hem İstanbul hem de Anadolu için de geçerli" ifadelerini kullandı.
BATI BÖLGELERDEN YAĞIŞLI HAVA GELECEK
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumu tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen şunları söyledi; Bugün, Artvin ve Hakkari'deki yağışın dışında ülkede yağış yok. Sıcaklıklar değişmiyor. Trakya ve iç kesimlerde sis var. Yarın sis etkisini kaybediyor. Batı bölgelerden yağışlı hava gelecek.
İstanbul, bugün sabah erken saatlerde sisli. Daha sonra sis etkisini kaybedecek ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 11 °C, yarın yağmurlu.
Yarın öğlen saatlerinden itibaren batı bölgelerimiz yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara, Ege ve Akdeniz'in Çanakkale, İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Isparta, Denizli de yağış şiddetli olacak. Su baskını olasılığı yüksek. Hafta sonu iç anadoluda kar yağışı görüleck.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI
Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının 5 gün etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda yağışların etkili olacağı belirtildi.
12 OCAK PERŞEMBE
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 0°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
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