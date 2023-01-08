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Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı ⛄ Salı günü yağışlar başlıyor | Hangi kar hangi ilde yağmur yağacak?

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Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı ⛄ Salı günü yağışlar başlıyor | Hangi kar hangi ilde yağmur yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye son 52 yılın en sıcak Aralık ayını geçirirken, ocak ayı olmasına rağmen yaz havası yaşanıyor. Vatandaşlar kar ne zaman yağacak? sorularına yanıt ararken, Meteoroloji, bu hafta Ankara, Afyonkarahisar ve Kütahya başta olmak üzere lapa lapa kar yağacağı 41 kenti açıkladı. Uzmanlar ise İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusuna yanıt verdi.

Türkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, beklenen yağışların henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar, soğuk havaların Ocak ayının 15'inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde etkisini gösterebileceğini düşünüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaşırken, Ankara, Afyonkarahisar ve Kütahya başta olmak üzere kar yağışının etkili olacağı 41 kenti açıkladı.

METEOROLOJİ'DEN 41 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporlarına göre; 9 - 14 Ocak tarihleri arasında 41 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışı beklenen iller şunlar:

"Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane,

Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat."

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? TARİH VERİLDİ

Türkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen yağışların henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar, soğuk havaların Ocak ayının 15'inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde etkisini gösterebileceğini düşünüyor.



Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen soğuk havaların ülke genelinde henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar Aralık ve Ocak ayının ilk haftasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk havaların, Ocak ayı ortalarında etkisini artıracağını düşünüyor.



Ocak ayının 15'inden sonra İstanbul ve bazı bölgelerde soğuk havaların etkili olabileceğini aktaran uzmanlar, 'kara kış' diye tabir edilen soğukların henüz görünürde olmadığını söyledi. Uzmanlar, ayın ortalarından sonra Marmara, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesini beklediklerini kaydetti.

İklim değişikliği de küresel sorunlar listesinde yer alırken, buna bağlı olarak mevsim normallerinin dışında hava olayları da yaşanmaya devam ediyor. Ani ve anormal yağışlar, aşırı sıcaklıklar tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiliyor. Türkiye, sonbahar mevsiminde hemen hemen hiç yağış almadı. Kış mevsiminin ilk aylarında da kurak bir soğuk etkisini sürdürdü. Öte yandan Avrupa'da da mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı devam ediyor. Polonya, Danimarka ve Çekya'nın da olduğu 8 ülkede en sıcak Ocak ayının yaşandığı açıklanmıştı.



"ARALIK AYI MAALESEF KIŞ MEVSİMİNİN İLK AYI OLMASINA RAĞMEN KURAK GEÇTİ"
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sonbahar aylarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini aktaran Özdemir, "Hemen hemen bu aylarda hiç yağış almadık. Aralık ayı maalesef kış mevsiminin ilk ayı olmasına rağmen kurak geçti. Mevsim normallerinin ortalama 8 derece üzerinde bir sıcaklık ile seyretti. Ocak ayının ilk haftası da bu şekilde geçiyor. Bu durum hem İstanbul hem de Anadolu için de geçerli" ifadelerini kullandı.

BATI BÖLGELERDEN YAĞIŞLI HAVA GELECEK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumu tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen şunları söyledi; Bugün, Artvin ve Hakkari'deki yağışın dışında ülkede yağış yok. Sıcaklıklar değişmiyor. Trakya ve iç kesimlerde sis var. Yarın sis etkisini kaybediyor. Batı bölgelerden yağışlı hava gelecek.

İstanbul, bugün sabah erken saatlerde sisli. Daha sonra sis etkisini kaybedecek ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 11 °C, yarın yağmurlu.

Yarın öğlen saatlerinden itibaren batı bölgelerimiz yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara, Ege ve Akdeniz'in Çanakkale, İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Isparta, Denizli de yağış şiddetli olacak. Su baskını olasılığı yüksek. Hafta sonu iç anadoluda kar yağışı görüleck.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI

Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının 5 gün etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda yağışların etkili olacağı belirtildi.

9 OCAK PAZARTESİ

10 OCAK SALI

11 OCAK ÇARŞAMBA

12 OCAK PERŞEMBE

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 0°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

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