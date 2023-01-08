2023 HAC KANTENJANLARI: 65 yaş ve üstü hacca gidecek mi? Hac başvuruları nereden, nasıl yapılır?

65 YAŞ VE ÜSTÜ HACCA GİDECEK Mİ?

Diyanet'in yaptığı açıklamalar doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşlar hac görevini yerine getirebilecek.2023 yılı Hac kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83.430 oldu.