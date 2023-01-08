2023 HAC KANTENJANLARI: 65 yaş ve üstü hacca gidecek mi? Hac başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023'te Hac kontenjanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hac başvurusunda bulunmak isteyenler, 65 yaş ve üstü hacca gidebilecek mi? Hac başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorusunu sorguluyor. İşte, 2023 Hac kontenjanları hakkında merak edilenler...
Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023'te Hac kontenjanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hac başvurusunda bulunmak isteyenler, 65 yaş ve üstü hacca gidebilecek mi? Hac başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorusunu sorguluyor. İşte, 2023 Hac kontenjanları hakkında merak edilenler...
Yeni yıla girilmesiyle birlikte kutsal topraklara giderek dini vecibelerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 2023 için başvuru tarihine odaklandı.2022 yılında başlayan Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ziyarete kapalı olan ardından tekrar açılan Kabe, 2023 yılı itibarıyla hacıları ağırlayacak.
2023 HAC KONTENJANLARI BELLİ OLDU!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklaması şu şekilde;
"Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.
65 YAŞ VE ÜSTÜ HACCA GİDECEK Mİ?
Diyanet'in yaptığı açıklamalar doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşlar hac görevini yerine getirebilecek.2023 yılı Hac kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83.430 oldu.
HAC ÖN KAYIT TARİHLERİ
2023 Hac ön kayıt işlemleri 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.
HAC ÖN KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hac ön kayıt başvurusu e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabiliyor. Ön kayıt başvurusu ekranında ilk olarak Hac önkayıt müracaatının yapılabilmesi için 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında anlaşmalı bankalardan birisine ( Albaraka, Halkbank, Kuveyttürk, Türkiye Finans, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ) önkayıt ücreti olarak 250 TL yatırılması gereklidir. uyarısı geliyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.
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- 2023 HAC KANTENJANLARI: 65 yaş ve üstü hacca gidecek mi? Hac başvuruları nereden, nasıl yapılır?
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