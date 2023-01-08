08 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2023
ABONE OL
İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Gece saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı’nda başlayan sis, kentin bazı noktalarında etkisini sürdürüyor. İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA