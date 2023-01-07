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Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan hayatını kaybetti | Yaşar Kaplan kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan hayatını kaybetti | Yaşar Kaplan kimdir?

Mütefekkir, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan, 71 yaşında Almanya'da vefat etti. Kaplan'ın vefatının ardından dostları ve sevenleri sosyal medyada baş sağlığı diledi. Peki, Yaşar Kaplan kimdir? İşte detaylar...

Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören mütefekkir, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan, sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Yaşar Kaplan'ın vefatının ardından dostları ve sevenleri sosyal medyada baş sağlığı diledi.

YAŞAR KAPLAN KİMDİR?

Niğde'de 1952'de dünyaya gelen Kaplan, ilköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Kayseri İmam Hatip Lisesi'nde tamamlandı. Ardından İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Dili ve Edebiyatı Tarihi bölümlerinde yükseköğrenim gördü.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İller Bankası, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Mila Haber Ajansında yazı işleri müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatında tercümanlık görevlerinde bulunan Kaplan, dört ayrı eserinden dolayı yargılandı, Demokrasi Risalesi adlı deneme kitabı nedeniyle 3 yıla yakın cezaevinde kaldı.

Kaplan, cezaevinden çıktıktan sonra 2001 yılında Almanya'ya gidene kadar Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

İslamcı edebiyatın 1980'li yıllardaki ünlü isimlerinden olan Yaşar Kaplan, hikaye, deneme ve eleştiri yazılarını kendi adı ve müstear imzalarla Edebiyat, kurucusu olduğu Aylık Dergi ve Meydan dergilerinde yayımladı. Yönettiği Aylık Dergi'de aktüel konulara getirdiği yaklaşımlarla hikayeciliğinin yanı sıra deneme ve eleştirileriyle de ilgi topladı.

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