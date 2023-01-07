Aydın’da kazı çalışmalarında bulundu! 13. yüzyıldan kaldığı tahmin ediliyor

Kilisenin içinde ortaya çıkan mezarda yatan kişinin, sağlığında kiliseye ciddi miktarda bir bağış yapmış olma ihtimalinin yüksek olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, normal şartlarda kiliseye kadın gömülmesi olayının çok sık rastlanan bir durum olmadığını, bu nedenle iskeleti kilisedeki mezarda bulunan kadının ya önemli bir bürokratın hanımı ya da kiliseye yüklü miktarda bağış yapan biri olduğunu tahmin ettiklerini belirttiler.

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