İstanbul’da hafriyat kamyonu minibüse çarptı! Çok sayıda yaralı var

"KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI"



Kazayı haber alan yaralıların yakınları olay yerine geldi. Minibüs şoförü Erkan Şekerci "Ben yeşil ışıkta geçerken hafriyat kamyonu hızlı bir şekilde minibüse çarptı. Hatalı dönüş yaptı. Buraya dönüş yasak zaten. Minibüste 7 yolcu yaralandı"dedi. Kazayı gören bir mahalle sakini "Kamyon dönüşün yasak olduğu yerden dönüyordu. Minibüs kendi şeridinden gidiyordu. Kaçmak istedi ama kafa kafaya çarpıştı. Minibüste çok sayıda yaralı vardı" dedi.