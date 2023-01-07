İstanbul’da hafriyat kamyonu minibüse çarptı! Çok sayıda yaralı var
İstanbul’da seyir halindeki hafriyat kamyonu, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Feci kazada, minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü ise gözyaşlarını tutamadı. Polisin kaza ile ilgili çalışması sürüyor.
İstanbul'da yaşanan kaza, Kadıköy ilçesinde saat 11.30 sularında 19 Mayıs Mahallesi Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Enes B. yönetimindeki 34 DBS 466 plakalı hafriyat kamyonu, sola dönüşün yasak olduğu yolda dönerken karşı şeritten gelen Erkan Şekerci yönetimindeki 34 M 1252 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü.
Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.
"KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI"
Kazayı haber alan yaralıların yakınları olay yerine geldi. Minibüs şoförü Erkan Şekerci "Ben yeşil ışıkta geçerken hafriyat kamyonu hızlı bir şekilde minibüse çarptı. Hatalı dönüş yaptı. Buraya dönüş yasak zaten. Minibüste 7 yolcu yaralandı"dedi. Kazayı gören bir mahalle sakini "Kamyon dönüşün yasak olduğu yerden dönüyordu. Minibüs kendi şeridinden gidiyordu. Kaçmak istedi ama kafa kafaya çarpıştı. Minibüste çok sayıda yaralı vardı" dedi.
HAFRİYAT KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kaza nedeniyle ekipler yola dökülen yağ nedeniyle yola kum döktü.
Kazaya neden olan hafriyat kamyonu şoförü yere çöküp gözyaşlarını tutamadı.
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